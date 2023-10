La Compagnia dei Mandorli è tornata sul palcoscenico dopo l'alluvione: "Ci incontravamo a lume di candela"

Non si sono arresi davanti all'alluvione. E alla fine, dopo tante difficoltà, sono riusciti a tornare sul palcoscenico. Davanti ad una platea di quasi duecento spettatori. Domenica la Compagnia dei Mandorli, della parrocchia di S. Benedetto, in collaborazione con l'orchestra Pink e con i Tamburini, ha messo in scena "L'occhio di un Pino" al teatro Maria Gaffriedi di Vecchiazzano. Non è stata una rappresentazione teatrale come tante, né per chi l' ha preparata, né per chi l'ha vista, bensì un' avventura.

"E l'avventura - racconta Loretta Asirelli - è nata a settembre 2022, quando Nadia Zoli, la nostra scrittrice, regista e scenografa, ha dato appuntamento a circa una ventina di persone nella parrocchia di San Benedetto proponendoci di rappresentare la storia di Pinocchio, pensata e rivisitata. Io, sono in pensione da alcuni anni e non ho mai fatto teatro, ma mi ha attirato subito la proposta, trovando davvero simpatici e originali i componenti di questa 'strana' compagnia. Ci sono dei bambini pieni di energia e bravissimi ad imparare il copione, ci sono dei giovani, vivaci e allegri; c'è un ragazzo che non riesce a parlare di fronte al pubblico, c'è una simpatica e sorridente ragazza straniera, poi ci sono alcuni adulti davvero bravi a recitare e una dolcissima signora un po' più anziana di me".

"Abbiamo cominciato a vederci tutti i martedì in parrocchia - prosegue Asirelli nella sua testimonianza -. L'amicizia tra di noi e cresciuta e il ritrovo è diventato un appuntamento atteso, divertente, gioioso fino alla vigilia della nostra rappresentazione". Poi è arrivato il 16 maggio, con l'alluvione che ha travolto tutto. "Non si trovava più il nostro burattino Pinocchio, costruito da un falegname che non c'è più e neanche le nostre scenografie. I locali della parrocchia e la chiesa erano sommersi. L'acqua ha colpito le case di San Benedetto, tra cui quella di Nadia e di alcuni dei nostri amici. Nella nostra chat si sono susseguiti messaggi, foto, video in cui abbiamo tentato di sostenere chi è stato colpito, mentre alcuni di noi hanno cercato di essere utili con gesti semplici, come le pulizie in parrocchia".

Loretta descrive quei giorni: "Il fango era tantissimo e ricopriva tutti gli spazi in cui avremmo dovuto recitare. Appena abbiamo potuto ci siamo rivisti a lume di candela, perché non c'era luce e siamo andati avanti. Anche il vescovo, durante la S. Messa di riapertura della chiesa dopo l' alluvione, ci ha incoraggiati a proseguire con le prove dello spettacolo". E domenica è arrivato l'atteso giorno della rappresentazione, a Vecchiazzano. "Avevano prenotato più di 170 persone. Il giorno dello spettacolo è arrivato, tanto atteso. Eravamo carichissimi, ci siamo aiutati e incoraggiati. Ci siamo divertiti tantissimo. E la gente in teatro commentava "E' stato molto bello" oppure "Ogni ruolo era azzeccato", o ancora "Nadia ha valorizzato ciascuno di voi" e ancora "È proprio bella la storia di Pinocchio e ha forti spunti religiosi". La nostra chat era infuocata: ci siamo ringraziati vicendevolmente, rivolgendo un saluto affettuoso al nostro amico che ha vinto le sue difficoltà pronunciando le sue battute al microfono, certi che senza di lui il nostro gruppo non sarebbe così vero, aperto e accogliente.Viva la compagnia".