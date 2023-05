"La complessità geometrica della margherita", 160 libri in dono alla Pediatria

Il progetto “La complessità geometrica della margherita”, per la Giornata mondiale del Gioco, il 30 maggio, arriva in Pediatria con il dono di circa 160 libri al Reparto forlivese dell’Ausl Romagna, diretto dal dottor Enrico Valletta. La donazione rientra nell'ambito del progetto di Fantariciclando, Soroptimist International Club di Forlì, Centro Italiano Storytelling, con il Patrocinio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. La donazione avverrà martedì mattina alla presenza del dottor Valletta, delle professoresse Yvonne Grimaldi e Anabela Ferreira (Unibo) e di Flavio Milandri nella sala d’aspetto del Reparto di Pediatria dell’ospedale Morgagni Pierantoni. Il progetto dell’8 marzo è proseguito nella Giornata mondiale del libro, il 19 aprile in via Colombo, e ora per la Giornata mondiale del gioco. Il percorso si chiuderà il 17 giugno con “Io leggo xché …”, dono di storie alla Biblioteca LibroAperto – Associazione Il Palazzone (Villafranca di Forlì).