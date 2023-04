"La complessità geometrica della margherita": libri in dono alla biblioteca della sala d’aspetto di via Colombo

Arriva alla Pediatria di comunità "Evolversi con le storie. La complessità geometrica della margherita", il percorso progettuale di medical humanities concretizzato da Fantariciclando, Soroptimist International Club di Forlì, Centro Italiano Storytelling, con il patrocinio dell’Ausl Romagna, che prevede, un prezioso dono ai bambini, un omaggio al loro desiderio di avventura. In occasione della Giornata Mondiale del Libro Unesco mercoledì saranno donati libri all'Unità operativa "Salute Donna-Infanzia" di via Colombo.

"I primi cinque-otto anni sono una finestra di opportunità per la lotta alle disuguaglianze - spiega Flavio Milandri -. Alimentare la biblioteca della sala d’aspetto di via Colombo per incontrare buoni compagni di viaggio o “generi di conforto narrativi” per le attraversate difficili è uno dei nostri personali obiettivi dell’Agenda ONU 2030". La donazione avverrà alla presenza di Giovanna Rita Indorato, dirigente medico, e Renata Franca Flamigni, scrittrice.

Il progetto "La complessità geometrica della margherita" dopo il primo evento nel mese di marzo con, racconti al femminile, una serata alla Sala Aurora, Soroptimist International Club Forlì con il Centro Italiano Storytelling e Fidapa, prosegue il 28 maggio con la Giornata internazionale (diritto) al gioco, quando si proporrà un dono di fiabe alla Pediatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni. Il percorso si chiude nel mese di giugno con “Io leggo xché …”, dono di storie alla Biblioteca LibroAperto – Associazione Il Palazzone (Villafranca di Forlì).