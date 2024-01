La consacrazione della Fabbrica delle Candele, 230 eventi e oltre 25mila presenze dal 2021: "Fonte di stimoli e opportunità"

Ducentotrenta eventi nel triennio 2021-2023, oltre 25.000 presenze, 79 progetti e più di 20.000 collegamenti online. Con questi numeri, la Fabbrica delle Candele di Piazzetta Corbizi conferma la sua natura di incubatrice della creatività giovanile, pilastro della vita culturale forlivese e punto di riferimento per l’intera comunità. "In questi ultimi anni la Fabbrica delle Candele si è proposta come una costante fonte di stimoli e opportunità, offrendo una programmazione annuale con una vasta gamma di appuntamenti e produzioni proprie che hanno attirato l'attenzione di appassionati e giovani cittadini, desiderosi di esprimere la propria creatività e di godere di un ambiente culturale vivace e inclusivo", afferma l'assessora Paola Casara nell'esprimere la consacrazione di un contenitore che è diventato anche “trampolino di lancio per talenti emergenti”.

“L'abbondanza e la qualità di eventi, spettacoli e laboratori che hanno caratterizzato la Fabbrica delle Candele nel corso di questi ultimi tre anni sono un segnale tangibile del profondo cambiamento avvenuto in questo spazio - prosegue Casara -. La sua costante crescita sia in termini di appuntamenti che di presenze testimonia l'importanza di investire nelle risorse giovanili e culturali, predisponendo un ambiente fertile per la loro creatività. Se si parla di giovani e cultura poi è inevitabile non pensare agli ambienti scolastici. Abbiamo voluto dunque inserire nel Dna della Fabbrica un connubio fra i progetti delle politiche giovanili e quelli dei servizi educativi".

Al fianco del progetto "Fabbrica 2.0" e dei tanti appuntamenti che hanno coinvolto lo spazio di Piazzetta Corbizi e i quartieri del territorio, è corrisposto anche il rilancio della Fabbrica in termini di identità e di immagine, con un logo dedicato, una propria pagina Facebook, oltre alla riqualificazione degli spazi interni ed esterni, attraverso un importante lavoro di restyling, che l'ha resa più accogliente, attraente e più funzionale. La Sala Teatro è stata oggetto di un completo rinnovamento sia estetico, per l'inserimento di nuovi allestimenti, sia acustico, grazie all'installazione di pannelli fonoassorbenti. Così il cortile esterno, interamente riqualificato e divenuto spazio per il palco del teatro estivo con eventi dedicati.