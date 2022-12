La conservatrice del Castello Sforzesco a Salotto blu: "Per apprezzare l'arte occorre imparare a guardare, fin da piccoli"

Francesca Tasso, storica dell'arte, organizzatrice di importanti mostre (anche al Louvre a Parigi, recentemente), guida la notissima istituzione culturale milanese e, ultimamente, ha tenuto un' apprezzata conferenza presso la Sala di San Giacomo a Forlì nell'ambito della iniziativa "Un opera al mese", organizzata dai servizi culturali del Comune. Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda venerdì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, la docente ha ragionato sulla opportunità, per il vasto pubblico, di godere a pieno del patrimonio artistico italiano.

"Siamo fin da bambini abituati a leggere, meno a osservare - ha detto tra l' altro - e questo ci limita. Per capire un quadro o una scultura serve cultura specifica ma anche uno sguardo allenato, nelle scuole dovrebbe essere insegnata storia dell'arte in modo più organico". L'organizzazione dei giacimenti culturali italiani? "Non dobbiamo sempre dare giudizi negativi. Ogni opera d'arte ha una storia legata al territorio di provenienza e noi italiani siamo bravi come pochi a valorizzare la cultura dei territori. Forse - ha spiegato la Conservatrice -, poiché i nostri tesori culturali, per ragioni storiche, sono disseminati ovunque, dovremmo migliorare la capacità di metterli a sistema".