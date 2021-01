La consolle acquistata online mai giunta a destinazione: la Polizia scopre il truffatore

La Polizia di Stato ha denunciato per truffa aggravata un 44enne campano per una transazione fittizia avvenuta attraverso una vendita online. La vittima, una 37enne di Cesena, aveva concordato con l’uomo l’acquisto di una "Play Station 5" per l’importo di 615 euro, ed aveva seguito le istruzioni di pagamento indicate dal venditore. Col tempo, non vedendo arrivare a casa la consolle acquistata, lo ha più volte sollecitato alla spedizione, ricevendo continue assicurazioni ed anche una sorta di documento di tracciatura del pacco, che poi si è rivelato un falso.

A questo punto la donna ha deciso di sporgere denuncia alla Questura di Forlì, che ha svolto alcune indaginied individuato il truffatore, denunciato a piede libero. Nei suoi confronti è stata contestata anche un'aggravante specifica, prevista dal codice penale anche per i casi di vendite online, che rende il reato perseguibile d'ufficio.