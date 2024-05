La Cooperativa Sociale Paolo Babini rinnova il Consiglio d'amministrazione: quattro nuovi consiglieri

L’assemblea dei soci della Cooperativa Sociale Paolo Babini ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione in carica fino al 2027, quando la Cooperativa compirà i suoi primi quarant’anni di vita. Sono sette le conferme Marco Conti, Serena Fiori, Monica de Pace, Nicola Proscia per la Cooperativa, Corinna Crippa del Consorzio di Solidarietà Sociale, Luciano Sedioli per l’Associazione Paolo Babini e Margherita Collareta. Quattro invece i nuovi consiglieri della Cooperativa, forte di un importante ricambio generazionale e di una sempre maggior apertura nei confronti del territorio: Benedetta Bandini, Chiara Fabbri e Michela Tartagni rappresentanti delle aree di lavoro della Paolo Babini e Claudio Giannelli in rappresentanza dell’Unità Pastorale Cappuccinini-San Paolo.

A seguito dell’elezione del nuovo Consiglio d’Amministrazione, è stato confermato come presidente Marco Conti ed è stata eletta vicepresidente Serena Fiori, attuale responsabile dell’Area Tutela della Cooperativa. La Paolo Babini, che ad oggi impiega 123 dipendenti, è una realtà viva del territorio pronta a raggiungere il traguardo dei 40 anni di attività. Guardando all’ultimo anno, con la pubblicazione del Bilancio Sociale 2023, la Paolo Babini ha operato attraverso l’impegno, inserito anche nella propria Mission, di consolidare innovando, ricordando l’importanza di vivere quotidianamente tutti i servizi svolti dalla Cooperativa per valorizzarne al massimo il potenziale in vista delle numerose sfide che si leggono nel nostro territorio, cercando di essere possibile interlocutrice per la risoluzione dei problemi delle persone che incontra ogni giorno.