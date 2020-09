L'autobus non basta: 4 studenti minorenni fatti scendere dal mezzo all'uscita di scuola

Ancora disservizi sugli autobus di linea utilizzati dagli studenti in questi primi giorni di scuola. Dopo le numerose segnalazioni di ammassamenti di ragazzi sui mezzi pubblici e alle fermate, un nuovo disservizio si è verificato nella mattinata di venerdì quando 4 studenti minorenni sono stati invitati a scendere dal bus in quanto si era raggiunta la capienza massima consentita. E' accaduto a 4 ragazzi che frequentano la prima nelle scuole superiori del Centro Studi di Forlì, tutti di Castrocaro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I 4 ragazzi sono saliti in via Aldo Moro sul servizio di trasporto extraurbano delle 12.21 della linea 127 per la vallata del Montone. Tuttavia sono dovuti scendere dal mezzo, senza che fosse prevista una “corsa bis” di rinforzo per evitare gli assembramenti sulla linea regolare. Per questo non sarebbe passato nessun ulteriore mezzo e i 4 ragazzi non hanno potuto far altro che chiamare a casa, a Castrocaro, per farsi venire a prendere. Questo lo sfogo di uno dei genitori: “Nel nostro caso, lavorando sia io che mia moglie a quell'ora, è andato a prenderlo il nonno, ma sicuramente non è che possiamo mollare tutto a Castrocaro e andare a prendere nostro figlio a Forlì tutti i giorni, speriamo che si trovi una soluzione al problema”.