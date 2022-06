La "Corsa più bella del mondo" torna a Forlì dopo 37 anni: grande attesa per la Mille Miglia, in Piazza anche Ferrari e Lamborghini

Conto alla rovescia per la quarantesima edizione della Mille Miglia, in scena dal 15 al 18 giugno con quattro tappe che si susseguiranno lungo gli oltre 1.900 chilometri di strade italiane dalla suggestiva bellezza paesaggistica e artistica: da Brescia a Cervia-Milano Marittima, da Cervia-Milano Marittima a Roma, da Roma a Parma e da Parma a Brescia. La manifestazione, come ogni anno, vedrà un grande numero di vetture d’epoca di straordinario valore storico, tecnico e sportivo.

"Aspettando la Mille Miglia"

"Aspettando la Mille Miglia", mercoledì, dalle 20 in piazza Saffi, in concomitanza con i mercoledì forlivesi, sarà possibile ammirare oltre cento auto e moto storiche che i più autorevoli collezionisti metteranno a disposizione dei forlivesi e di tutti coloro che vorranno vedere da vicino mezzi storici mantenuti come nuovi nel pieno del loro originale splendore. "Grazie alla collaborazione messa in campo tra questa amministrazione, collezionisti e associazioni sportive dedite a questa disciplina, dichiara il vicesindaco del Comune di Forlì Daniele Mezzacapo, è stato possibile organizzare un evento così importante che anticipa l’arrivo delle Mille Miglia nella nostra città. La serata in centro quindi avrà una cornice prestigiosa in quanto si potranno ammirare auto storiche come Lamborghini, Ferrari e tante altre non meno note e importanti".

La carovana

La carovana delle Mille Miglia, giungerà in città il giorno seguente, giovedì e attraverserà il centro passando da corso Mazzini per poi raggiungere piazza Saffi, uscendo da corso della Repubblica. La manifestazione automobilistica, giunta alla sua quarantesima edizione, è una rievocazione della storica corsa, tradizione che si porta avanti ormai dal 1927.“Il passaggio delle Mille Miglia nel centro storico, che torna a sfilare lungo le strade forlivesi dopo trentasette anni, permetterà di ammirare oltre 400 auto d’epoca che prendono parte a questa importante manifestazione - aggiunge ancora Mezzacapo -. Il serpentone di auto storiche e auto a supporto di questi mezzi si estenderà per quasi 250 km, senza dimenticare che al seguito sono presenti quasi mille giornalisti provenienti da tutto il mondo. Sono convinto che anche questa manifesta rappresenti un “cartolina” estremamente importante per la nostra bella città. Forlì continua ad essere il fulcro di eventi sportivi di interesse nazionale e internazionali".

La storia

Nata nel 1927 come gara di velocità, la 1000 Miglia è oggi la corsa di regolarità per auto storiche che attraversa gli scenari unici dell’Italia più bella, una gara definita da Enzo Ferrari come un "museo viaggiante" unico nel suo genere e oggi riconosciuta come "la Corsa più bella del mondo". Corsa di grande prestigio, l'edizione 2020 è stata premiata nella categoria "gare" del Premio Best in Classic, il gran galà del motorismo. La 1000 Miglia è stata riconosciuta dalla giuria come "la più esaltante tra le gare di auto storiche". Un riconoscimento teso a valorizzare e sostenere manifestazioni e i progetti che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno e che hanno una valenza particolare.