Collaborazione tra l'asilo "Bolognesi-Santarelli" e il Liceo Canova: concluso il concorso artistico

Si è svolta la premiazione del concorso artistico promosso dalla scuola dell’infanzia comunale A. Bolognesi-Santarelli nell’ambito del progetto istituzionale “Arte per conoscere e conoscersi. La costruzione del Museo delle Famiglie”. L'iniziativa, rivolta agli studenti del Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova, ha visto la partecipazione dei ragazzi delle classi 3°E e 4°D dell’anno scolastico 2022-2023 che hanno avviato una proficua collaborazione con la scuola dell’infanzia "A. Bolognesi/Santarelli" incaricando per questo raccordo il professor Cristian Casadei del corso di Scenografia. Nello specifico, il professor Casadei ha coinvolto un gruppo di studenti e studentesse che hanno realizzato bozzetti policromi ispirati al logo della scuola e al mondo dell'infanzia, utilizzando varie tecniche e sviluppando il lavoro in un'ottica di equilibrio tra forma e contenuto, in rapporto all'ubicazione e ai principali punti di vista e di fruizione.

A livello didattico, il docente ha inteso mediare tra creatività degli studenti e competenze tecniche ed espressive acquisite all'interno del corso di Scenografia. La Commissione di concorso ha selezionato sei elaborati, tra cui quello risultato vincitore, realizzato dalla studentessa Agnese Perugini che fungerà da progetto di partenza per la futura realizzazione di una pittura muraria a carattere decorativo-scenografico su una parete esterna alla scuola. Alle studentesse Sara Bencivenga, Benedetta Cusimano e Daria Gociman, autrici degli altri elaborati selezionati, sono state attribuite menzioni speciali per specifici meriti, quali il rispetto del tema assegnato, la proposta di un immaginario evocativo e non stereotipato, la gestione delle aree cromatiche.

Agli studenti sono stati consegnati in tale occasione gli attestati di merito. La cerimonia di premiazione si è svolta presso la scuola dell’infanzia alla presenza della dirigente del Servizio Scuola e Sport, Benedetta Squarcia, della dirigente del Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova, Raffaella Irene Contrafatto, del professor Cristian Casadei, delle insegnanti Jessica Cavina e Paola Olivucci, delle coordinatrici pedagogiche Sue Hellen Silvani e Teresa Campidelli.

La collaborazione tra la scuola dell’infanzia comunale A. Bolognesi/Santarelli e il Liceo Artistico e Musicale Antonio Canova proseguirà con altre interessanti azioni, fra cui la realizzazione di interventi pittorici e murales per riqualificare alcuni spazi della scuola dell’infanzia e la sperimentazione di laboratori artistici inter-generazionali, che coinvolgeranno studenti del Liceo e bambini della scuola dell’infanzia A. Bolognesi-Santarelli, sempre nell’ambito del progetto “Arte per conoscere e conoscersi. La costruzione del Museo delle Famiglie”. Tale progetto che vede partecipe anche l’Atelier comunale “Come Ti di Luna” ha preso avvio nel 2019 con un percorso formativo pluriennale tuttora in corso, condotto da Ilaria Del Gaudio, docente di Pedagogia e Didattica dell'Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, ideato e supervisionato, in fase iniziale, da Cristina Francucci, attualmente Direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.

Attraverso questo progetto, a carattere fortemente innovativo e multidimensionale, l’arte e la creatività diventano centrali per l’identità educativa della scuola dell’infanzia A. Bolognesi-Santarelli, permeandola a diversi livelli: la progettazione educativa di plesso e di sezione, l’allestimento degli spazi, la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola e, dunque, della comunità.

L’équipe della scuola dell’infanzia è attualmente impegnata in una delle azioni fondamentali previste dal progetto, ovvero l’implementazione del Museo delle Famiglie: inaugurato nell’anno scolastico 2022/2023, il Museo raccoglie elaborati e manufatti realizzati insieme da bambini e genitori attraverso laboratori artistici ed espressivi rivolti a tutte le famiglie, per lasciare una “traccia” di sé permanente nella scuola. La scuola dell’infanzia intende configurarsi come un luogo comunitario dove sentirsi rappresentati, riconoscendo valore all’apporto originale di tutti i soggetti che lo abitano.