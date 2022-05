La creatività dei bimbi per i 50 anni delle Regioni: due classi dell'istituto comprensivo "Tonelli" tra le vincitrici di un concorso nazionale

Ci sono anche due classi dell'Istituto Comprensivo numero 4 "Annalena Tonelli" di Forlì tra le vincitrici del concorso nazionale - voluto dal Ministero dell'Istruzione con il Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza delle regioni e delle province autonome - dedicato alla "Celebrazione dei 50 anni delle regioni". Con questa iniziativa il Ministero dell’Istruzione ha voluto coinvolgere attivamente i ragazzi, ponendo in primo piano temi legati alla cultura e alle tradizioni della propria regione ed ha offerto un’occasione di arricchimento per la costruzione di una memoria e di una coscienza collettiva, attribuendo un valore significativo allo sguardo dei giovani alunni.

Per l’Istituto comprensivo numero 4 “Annalena Tonelli” sono risultate vincitrici sia la classe 5°A della Dante Alighieri (anno scolastico 2020-21) che la 1^D della scuola secondaria di 1° grado “P. Maroncelli”. Prendere parte al concorso ha dato ai ragazzi la possibilità di conoscere - attraverso la ricerca - l’evoluzione storica delle principali città della regione, permettendo loro anche di recuperare non solo tracce delle proprie radici e della propria identità, ma anche di sviluppare senso di appartenenza e valore civico condiviso", viene evidenziato.

I progetti nel dettaglio

"Gli alunni della classe 5°A partendo da una riflessione storica sul ruolo assunto dalle Regioni durante gli ultimi cinquant'anni, hanno intrapreso una sorta di "tour virtuale" nella nostra regione conoscendola, in raccordo interdisciplinare, sotto diversi punti di vista: storico, geografico, culturale, economico - viene spiegato -. Ogni alunno, attraverso un continuo scambio di idee e considerazioni, è arrivato alla consapevolezza di quanto sia importante considerarsi, in chiave interculturale, "cittadino del mondo" ma, al contempo, anche di quanto sia importante, sentire vivo il senso di appartenenza al luogo, città e regione, nel quale si risiede. Ciascuno ha ideato e realizzato un elaborato grafico dal titolo "Io amo la mia Regione perché..."rappresentandone l’aspetto che maggiormente lo porta ad amare il nostro territorio".

Il progetto degli alunni della classe 1^D si è concretizzato nella creazione di un poster, il cui slogan sul tema “Bellezze della mia regione” è “Emilia Romagna / tra mare e montagna / tigelle, cappelletti e campagna”. "Gli alunni hanno realizzato anche un video di promozione turistica della regione stessa, che ripercorre la storia e le tradizioni delle province emiliano romagnole attraverso una carrellata di immagini iconiche delle principali province - viene illustrato - È la voce degli studenti stessi che commenta e descrive le fotografie presentate: narra la storia della città, suggerisce a possibili turisti i luoghi da visitare, le pietanze da mangiare e le attrazioni culturali da non perdere". Il premio ricevuto consiste in una somma di denaro che verrà destinata all’acquisto di attrezzature informatiche.