La Croce Rossa di Forlimpopoli e Bertinoro si dota di un nuovo mezzo per il trasporto dei disabili

Oggi l’associazione della Croce Rossa Italiana, Comitato Forlimpopoli e Bertinoro, ha inaugurato un nuovo mezzo Citroen Berlingo allestito per il trasporto di persone disabili, di un valore di 38.500 euro. Erano presenti, oltre ai volontari, anche alcuni benefattori e le istituzioni, con il Comune di Forlimpopoli rappresentato dalla sindaca Milena Garavini e il Comune di Bertinoro dalla sindaca Gessica Allegni. Il mezzo di ultima generazione è dotato di un pianale ribassato e pedana manuale, che permette una maggior facilità nella salita del paziente e allo stesso tempo un maggior comfort durante tutto il trasporto in quanto l’assistito viaggia alla stessa altezza del proprio accompagnatore favorendo il suo stato emotivo. Ad oggi il comitato di Forlimpopoli e Bertinoro vanta 224 soci, 5 dipendenti, 11 mezzi, una tenda pneumatica e attrezzature di alto livello per il soccorso.

Questo importante traguardo, iniziato nel 2022, ricorrenza del 50imo della nascita del comitato locale, è stato possibile grazie al lavoro di tutti i volontari, tramite il loro impegno costante sul territorio, alle raccolte fondi e grazie al sostegno delle attività che sono sensibili al benessere della comunità. Hanno dato un contributo: Spedizioni Sedioli e Figli Srl, Stazione di servizio ERG Maurizio Camporesi, ATL Group s.p.a., Fiorini Industries S.r.l., Antonelli Edilizia S.r.l., BRN Bike Parts, Racconi Paola, Bruna Dirani La Manna, Areatecnica S.r.l., S.E.D.I. S.r.l., Gelateria Camarò, Ranieri S.r.l., Pianeta Piada Forlimpopoli, Matteini S.r.l.