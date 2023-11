La cucina di Pellegrino Artusi portata a teatro spopola nella tournée in Cina

Da Forlimpopoli alla Cina, ne hanno fatta di strada i piedi di Veronica Gonzalez per mettere in scena la cucina di Pellegrino Artusi. Già, perché sono proprio i piedi gli insoliti, ma straordinari interpreti dello spettacolo “Cucina in punta di piedi” che l’artista argentina di nascita, ma forlimpopolese d’adozione, sta portando in tournée proprio questi giorni nel ‘Celeste Impero’ con un grandissimo successo. Il pubblico cinese è stato letteralmente conquistato dal suo “teatro dei piedi”.

“Ogni sera – racconta con soddisfazione Veronica Gonzalez – tutti escono con il nome di Artusi sulle labbra e poi affrontano lunghe file per farsi un selfie insieme a me”. Il tour è partito il 19 ottobre da Shangai e dopo aver fatto tappa nelle principali città cinesi, si concluderà il 10 novembre all'IIC di Pechino. “Cucina in punta di piedi” è stato creato 5 anni fa in collaborazione con Casa Artusi, che ha patrocinato anche il tour cinese per promuovere Forlimpopoli Citta artusiana, la tradizione gastronomica italiana e la figura di Artusi.

Protagonista è, ovviamente, la figura del grande Pellegrino raccontata attraverso gli occhi incantati della sua fedele aiutante Marietta, qui presentata come allieva pasticciona ma devota dell’inarrivabile Maestro, burbero ma bonario. Con abilità di trasformista, Veronica Gonzalez dà vita a episodi esilaranti utilizzando, appunto, la tecnica del “Teatro dei Piedi”: i personaggi sorgono dai suoi piedi e dalle sue gambe creando invenzioni, gags e coreografie sorprendenti.