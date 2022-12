"La Cultura nel cuore": un panettone per abbattere le barriere del buio e del silenzio

La “Cultura nel Cuore”. E' questo il titolo scelto per l'iniziativa natalizia del Centro Diego Fabbri di Forlì, finalzizata a raccogliere fondi da destinare al progetto di accessibilità “Cultura No Limits”. L’iniziativa che in questi giorni di lancio sta riscuotendo un grande successo, combina tradizione natalizia e cultura inclusiva. Grazie anche alla collaborazione di “Panificio Genovese” storico forno cittadino, l’iniziativa abbina un mini panettone, a scelta tra tradizionale o al cioccolato, ad una donazione minima di 5 euro a sostegno del progetto "Cultura No Limits". Il progetto permette alle persone cieche, sorde e con disabilità sensoriale di assistere pienamente a teatro, cinema, musei ed eventi grazie ad audiodescrizione e sottotitoli.

L’iniziativa solidale rappresenta quindi una buona occasione ricevere un piccolo dono e per rimarcare l’accesso alla cultura come un diritto imprescindibile di tutti; per aiutare il progetto ad abbattere le barriere del buio e del silenzio negli eventi culturali. Il Centro Diego Fabbri è attivo da oltre 10 anni nell’accessibilità culturale e “Cultura No Limits” è ormai cresciuto fino a varcare i confini regionali e nazionali permettendo a tantissimi spettatori ciechi, sordi e con disabilità sensoriali di godere appieno di Teatro, cinema, mostre ed eventi. Una menzione particolare è da riservare agli spettacoli teatrali audiodescritti dal Centro forlivese che in questa stagione conteranno circa 50 repliche in diversi teatri regionali e nazionali, in un cartellone trasversale di spettacoli di prosa, comici, di danza e anche circensi.

Il servizio viene effettuato dotando il pubblico non vedente e ipovedente di cuffie mono wireless, collegate alla sala di regia. Da qui una voce narrante accompagna gli utenti lungo lo sviluppo narrativo della pièce, inserendosi nelle pause della recitazione. Il testo dell'audiodescrizione si integra con il copione teatrale, senza mai sovrapporsi ai dialoghi e alla colonna sonora. Questo è possibile grazie alla lettura in tempo reale, che crea una sinergia perfetta con la messa in scena. Il lungo lavoro di scrittura che precede la rappresentazione prende così vita per restituire la magia e l'emozione del teatro.

L’iniziativa natalizia “La Cultura Nel Cuore” rappresenta quindi un sostegno concreto al progetto di accessibilità culturale del Centro Diego Fabbri creando anche l’occasione per un dono legato alla tradizione, un piccolo panettone ma dal grande valore sociale e culturale. È possibile effettuare la donazione e ricevere il Mini Panettone al Panificio Genovese in via Seganti 34 e al Centro Diego Fabbri in Corso Diaz 34.