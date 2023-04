"La cura del corpo, la cura dell'anima": forti emozioni al concerto in memoria del prof Dino Amadori

Una kermesse di artisti di fama internazionale si è esibita domenica a Terra del Sole, nella Chiesa di Santa Reparata, nel concerto lirico vocale "La cura del corpo, la cura dell'anima" in memoria e ricordo del professor Dino Amadori, nel mese del suo compleanno. Il tutto inserito nel progetto “Arte&RicercaScientifica”, voluto dall'associazione Dino Amadori per sensibilizzare sull’importanza della ricerca tramite l’arte. Il concerto è stato fortemente voluto dall'associazione Lirica Carlo Alberto Cappelli con il contributo fondamentale del noto musicologo Daniele Rubboli. Hanno attivamente collaborato al progetto Vincenzo Bongiorno e Mario Biserni.

"La grande intelligenza di Rubboli ha confermato la sua capacità di perfezionare per questa giornata un programma musicale che ha esplorato il punto di contatto ideale tra la teatralità del mondo del teatro dell’opera e la sacralità del mondo della preghiera in musica - spiega l'avvocato Giovanni Amadori, figlio di Dino -. Proprio in questo modo è andato a toccare repertori che sono “nelle corde” degli artisti che si sono esibiti in modo impeccabile: la soprano Renata Campanella, il tenore Simone Mugnaini, il baritono Marzio Giossi il Maestro accompagnatore al pianoforte Lucio Carpani e alla tromba il maestro Mauro Ditante. Tutti gli artisti, nel contempo hanno confermato una capacità ed elasticità interpretativa e professionalità con delle vere “chicche di repertorio” estremamente graziose come le “Arie da Camera” di Tosti, “l’Ave Maria” interpretata dal tenore Simone Mugnaini e “Ridonami la Calma” interpretata dal soprano Simona Campanella. E, ancora, con “l’Ave Verum Corpus” di Mozart: un brano, questo, più tipicamente per coro che è stato invece interpretato con maestria da solista, dal baritono Marzio Giossi".

"Gli artisti si sono cimentati anche in canti di preghiere meno note del repertorio solistico accompagnandole con veri e propri “cavalli di battaglia” quali “Dio di Giuda” dal Nabucco di G. Verdi, o “Nemico della Patria” dall’Andrea Chenièr di Umberto Giordano, magistralmente interpretato da Marzio Giossi. Per la soprano Campanella tra gli altri, l’interpretazione di “O mio Bambino Caro” dal Gianni Schicchi e “Vissi d’Arte” da Tosca di G. Puccini, hanno incantato la platea. Indimenticabile infine l’esibizione del tenore Simone Mugnaini “Addio Fiorito Asil” da Madama Butterfly di G. Puccini e “l’Ingemisco”, una preghiera dal requiem di Verdi - aggiunge Amadori -. Emozionante è stata la conduzione di Maria Cristina Osti che ha egregiamente sostituito all’ultimo il musicologo Rubboli: lo ha fatto con disinvoltura e col cuore, da vera artista e professionista, mettendo in campo tutta la sua sapienza di cantante lirica e regista di opera e di cinema".

La parlamentare Rosaria Tassinari ha portato i saluti del Ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini confermando l’impegno del governo per il sostegno alla ricerca e commentando così l’evento di domenica “è stato un vero piacere intervenire con un saluto al concerto lirico vocale svolto nella Chiesa di Santa Reparata a Terra del Sole per celebrare la memoria del professor Amadori. Il suo lascito è davvero enorme in termini di ricerca, attenzione alla parte umana del paziente ed alla solidarietà. Possiamo davvero ottenere una vera lezione di vita dal suo esempio".

L’assessora alla musica Catia Conficoni, presente per il Comune di Castrocaro e Terra del Sole, ha premiato gli artisti e ha commentato la giornata con queste toccanti parole “è stato un Concerto lirico vocale di qualità eccelsa, commovente. Vedere la chiesa di Santa Reparata gremita di persone travolte dall'affetto e commozione in ricordo del professor Amadori, è la dimostrazione di quanto sia tuttora presente, amato e stimato. Sono magie che riescono solo ai grandi che fanno grandi cose. Onorata di aver partecipato e toccato con mano la sincera riconoscenza dimostrata dalle numerose persone presenti…”.

Per il comune di Forlì ha presenziato all’evento l’assessoa al Welfare, Barbara Rossi che testimonia “è stato un piacere ricordare la figura di un grande professionista che attraverso le proprie competenze e la ricerca e soprattutto la propria conoscenza e capacità ha costruito una realtà importante che eleva la nostra comunità a livello non solo locale ma anche a livello nazionale come esempio di grande umanità e professionalità a servizio di chi ne ha più bisogno. Queste sono le figure di riferimento che fanno della loro professionalità il sistema per essere di aiuto agli altri e questo è il principio che ci ispira nello sviluppo della nostra socialità, ovvero ciò che siamo chiamati ad interpretare come soggetti istituzionali. Quando la grande arte in questo caso la lirica interpretata da grandi figure di rilievo si uniscono alla professionalità e alla umanità tutto diventa possibile”.

Sono giunti infine i messaggi del sindaco Roberto Canali di Predappio che pure ha elogiato l’iniziativa ("i miei complimenti per l'organizzazione e la suggestiva location dell'evento, congratulazioni ai validissimi interpreti del concerto, degni del professor Amadori di cui si celebrava il ricordo”) e quello di Confedilizia Forlì – Cesena, in persona del presidente Caselli ("quando trenta anni orsono chiesi consiglio al nostro grande presidente Corrado Sforza Fogliani su come fosse lecito spingere l’Associazione su un pubblico percorso la risposta fu: 'Tutto ciò che riguarda i Proprietari di Casa come Persona'. E domenica ne è stata la sublimazione del concetto. Onore al professor Dino Amadori di concerto con tutti i nostri che ci hanno preceduto".