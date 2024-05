"La Diga di Ridracoli: una risorsa per il territorio": se ne parla in un convegno all’interno del Dam Day

E’ in programma venerdì, nella sala convegni del Centro Operativo di Romagna Acque a Capaccio di Santa Sofia, il convegno “La Diga di Ridracoli: una risorsa per il territorio”. L’evento è inserito all’interno del ricco programma del “Dam Day 2024 – Dighe in Italia 2024”, una settimana ricca di celebrazioni, con eventi distribuiti in varie località d’Italia e organizzati da 19 partner, tra cui società, consorzi, università e associazioni, molti dei quali affiliati a Itcold.

Il convegno Capaccio è promosso da Romagna Acque e dall’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena, in collaborazione con Itcold, l’Associazione Idrotecnica Italiana e l’Alma Mater Studiorum di Bologna. La giornata prevede una serie di approfondimenti su questioni cruciali riguardanti la gestione delle risorse idriche, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo territoriale, con un focus particolare sul ruolo determinante svolto dalla Diga di Ridracoli nell’ambito territoriale. L’evento, composto da un convegno mattutino e una visita tecnica presso la Diga di Ridracoli nel pomeriggio, è aperto a tutti gli interessati ed è gratuito previa prenotazione fino ad esaurimento posti. Per iscrizioni, collegarsi al link https://www.romagnacque.it/dam-day-2024.