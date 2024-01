La Diocesi di Forlì-Bertinoro celebra la Festa dei Popoli

Domenica si celebra la festa dei Popoli, tradizionale appuntamento delle Comunità cattoliche di origine straniera della Diocesi di Forlì-Bertinoro. L’appuntamento è alle 11 nella chiesa di S. Paolo, Via Pistocchi, 19- Forlì, per la celebrazione della S.Messa presieduta dal vescovo Livio Corazza, con la partecipazione dei sacerdoti e cappellani etnici delle varie Comunità. Attorno all’altare si ritroveranno fedeli delle Comunità Rumena, Ucraina, Filippina, Africana francofona, Africana anglofona e Indiana del Kerala, che animeranno l’Eucarestia con letture e canti nella lingua di origine.

Dopo la messa la festa continua nell’adiacente sala parrocchiale con il pranzo condiviso, con specialità etniche preparate dalle varie Comunità. Seguirà un momento di socialità partecipata con suoni, canti, balli tipici delle varie nazioni di provenienza. Quest’anno la Festa dei Popoli si richiama al forte appello che Papa Francesco ha lanciato in occasione dell’ultima Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato, chiedendo che ogni abitante della Terra sia veramente libero di scegliere se “migrare o restare”. Ad oggi 114 milioni di persone ( 1 abitante della Terra su 71) non sono state libere di scegliere se restare ma anche riguardo al se migraredobbiamo constatare le grandi difficoltà di ingresso che stanno aumentando in tutta Europa in chi è in cerca di protezione internazionale.