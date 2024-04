La diocesi ha un nuovo sacerdote: si presenta don Francesco

“Sì, lo voglio!”: la diocesi di Forlì-Bertinoro può contare da sabato su un nuovo sacerdote, Francesco Agatensi, ventinovenne originario di Santa Sofia. L’ordinazione presbiterale, presieduta dal vescovo Livio Corazza, si è tenuta nella Cattedrale di Forlì alle 18, con la preghiera consacratoria e l’imposizione delle mani. Con il clero diocesano era presente pure il vescovo emerito, Lino Pizzi. Tra le autorità presenti anche i sindaci di Forlì, Gian Luca Zattini e di Santa Sofia, Daniele Valbonesi.

Francesco Agatensi, 29 anni, si è laureato in Storia all’Università di Bologna ma già l’anno precedente aveva iniziato il suo cammino verso il sacerdozio. Dopo la laurea in Teologia, lo scorso settembre è stato ordinato diacono. Da allora svolge il suo servizio nell’Unità pastorale di Forlimpopoli guidata da don Stefano Pascucci. La scorsa estate ha inoltre accompagnato una trentina di giovani alla Gmg di Lisbona.

“Aiutaci a rendere belle e significative le nostre messe – ha detto monsignor Corazza rivolgendosi al novello sacerdote - decisive anche per i nostri giovani. Saranno significative e belle per quanto le nostre comunità saranno vive e feconde”. Il Duomo, in effetti, era gremito con una notevole presenza di ragazzi. “Ti chiedo di avere una particolare attenzione verso i più giovani, la pastorale vocazionale nasce da qui, da un accompagnamento personale all’incontro con Cristo, siamo servitori dell’amicizia con Cristo”. Infatti, “il prete prega e insegna a pregare, a incontrare Dio personalmente, insegna ad amare la Chiesa, è un costruttore di comunità, ed è l’uomo della perseveranza: c’è sempre”. Ha poi proseguito il Vescovo: “Oggi siamo contenti per il tuo sì e preghiamo perché il tuo sì sia contagioso”, “ringraziamo il Signore per il dono della tua disponibilità e chiediamo con tanta fiducia, tanta forza e insistenza: dacci ancora questi doni, Signore, ne abbiamo bisogno!”. Il prete, infatti, “in una comunità è insostituibile” pertanto, a don Francesco, ha chiesto: “trasmetti ai giovani la gioia di servire il Signore per tutta la vita”.

Rivolgendosi ai fedeli più giovani, il Vescovo ha proposto di lasciarsi “interrogare”, di “tornare con la mente a questo momento” perché “so per certo che qui in chiesa ci sono altri come Francesco, chiamati dal Signore a seguire la sua vocazione, magari non lo sanno ancora, non vogliono pensarci” però “giovani, ponetevi seriamente questa domanda: perché non potrei essere io al posto di Francesco?”. Inoltre, rivolgendosi alle ragazze ha chiesto “con energia e affetto” di “pensare alle possibilità di donare la propria vita a Dio: il Signore ha bisogno di donne coraggiose e appassionate che testimonino il Vangelo” in quanto “la strada del Vangelo è l’unica strada che può salvare il mondo”.

Non è frequente assistere a una nuova ordinazione presbiterale a Forlì, l’ultima era stata celebrata nel 2019 per un altro santasofiese: don Filippo Foietta, ora parroco della Pianta. Si stima che la prossima ordinazione possa avvenire non prima dei prossimi sette anni, non essendoci attualmente seminaristi. Dopo la celebrazione, si è tenuto un momento di festa e rinfresco presso l’Istituto Salesiano Orselli.

Il neo sacerdote celebrerà le prime messe domenica 21 alle 11 a San Rufillo a Forlimpopoli e alle 17 nella chiesa di Santa Lucia a Santa Sofia; lunedì 22 alle 10 all’altare della Madonna del Fuoco in duomo a Forlì; sabato 27 alle 18.30 nella chiesa di San Giovanni Battista di Coriano.