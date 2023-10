La ditta Cepi dona all'Itis un macchinario per i laboratori di tecnologie e progettazione di sistemi elettrici

Martedì, all’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Marconi” di Forlì, si è svolto nei laboratori di tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronica la presentazione dell’impianto di “trasporto pneumatico in depressione per polveri e granuli” donato dalla ditta Cepi SpA. La donazione dà seguito alla collaborazione tra Cepi e l’istituto Marconi nell’ambito delle attività PCTO e, in particolare, dei tirocini curricolari ed estivi degli studenti presso l’azienda. L’obiettivo è quello di formare già a scuola studenti preparati alla programmazione e utilizzo di impianti avanzati reali utilizzati in ambito industriale.

Cepi progetta, costruisce e installa impianti di stoccaggio, trasporto e dosaggio delle materie prime, con automazione integrata e tecnologie per tutti i processi produttivi, e necessita di tecnici già formati sulle tecnologie legate alla realizzazione, programmazione e manutenzione di questi tipo di impianti. All’evento erano presenti i rappresentanti di Cepi SpA: Sandra Ceccarelli, Marco Ricci, Emiliano Leonardi, Davide Saputo, Paolo Petruziello, il dirigente scolastico Marco Ruscelli, il corpo docenti del dipartimento elettrico per gli indirizzi elettronica ed elettrotecnica, e i rappresentanti di tutte le classi del triennio.

L’impianto è costituito da un basamento (skid) sul quale sono installati apparecchiature industriali (sensori, attuatori, logiche di controllo programmabili, sistemi di visualizzazione grafica di interfaccia con l’operatore). Il basamento facilita la movimentazione dell'apparecchiatura, che può essere trasportata come un unico modulo compatto, già montato e collaudato. L’impianto, realizzato in collaborazione con i docenti di indirizzo, è una palestra di didattica laboratoriale. Gli studenti possono cimentarsi nella realizzazione di logiche di automazione complesse in ambito di industria di processo con tecnologie di controllo 4.0, che consentono la visualizzazione e l’analisi in tempo reale dei dati di flusso della produzione, la generazione automatica e paperless di report di produzione, delineando un nuovo approccio integrato al controllo di produzione di fabbrica. Un’opportunità unica per gli studenti del Marconi di conoscere e cimentarsi con le tecnologie innovative utilizzate nel mondo produttivo reale.