La Divina Commedia in versione pop-up di Massimo Missiroli approda sulla Rai

La Divina Commedia in versione pop-up di Massimo Missiroli approda sulle reti nazionali della Rai. Il celebre paper engineer forlivese, già vincitore del Premio Andersen nel 2001 e candidato al premio Meggendorfer nel 2004, sarà infatti ospite domenica mattina della trasmissione di Rai 3 “Le parole per dirlo”, che ogni domenica, dalle 10 alle 11, conduce gli spettatori in un appassionante viaggio nella lingua italiana per raccontare il nostro modo di parlare nei suoi aspetti più vitali e concreti.

Massimo Missiroli, o meglio il suo avatar (perché ad intervenire in trasmissione sarà in realtà il suo alter ego in versione cartone animato), presenterà il suo ultimo libro, una spettacolare versione pop-up della Divina Commedia realizzata animando le tavole di Gustave Dorè ed accompagnandole – tramite un app per la realtà aumentata - con le musiche ed i testi di altri due forlivesi, Marco Sabiu, noto al grande pubblico soprattutto per le direzioni d’orchestra al Festival di Sanremo ma anche apprezzato compositore, e Paolo Rambelli, docente dell’Università di Bologna.