La droga era pronta per essere venduta, i Carabinieri seguono le segnalazioni e arrestano il pusher

Nella giornata di venerdì i carabinieri della Stazione di Modigliana del Comando Compagnia di Forlì durante l’espletamento di indagini finalizzate alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto un rumeno di anni 30 residente a Faenza con precedenti specifici per droga.

Il giovane si è reso responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti oltre a tutto il materiale necessario per il peso e confezionamento. L’attività è scaturita da diverse segnalazioni, divenute poi oggetto di approfondimenti da parte degli inquirenti, ciò ha permesso di ottenere su richiesta, un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna a firma del Sostituto Procuratore Marilù Gatteli che ha aperto le porte dell’abitazione del rumeno dove è stata poi rinvenuta la sostanza stupefacente per un totale di 160 grammi circa di Marijuana già suddivisa tra l’altro in diverse dosi pronte per essere cedute.

L’attività inoltre ha permesso di denunciare a piede libero anche un altro forlivese residente a Modigliana quale collaboratore dell’arrestato annoverato anchegli di precedenti specifici e, segnalati alla Prefettura ben 10 persone tutte minorenni quali assuntori della sostanza stupefacente. Il romeno dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G competente per territorio.