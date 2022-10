La editor Azzimondi a Salotto blu: "Il mio mestiere è entrare nelle vite degli altri"

Elisa Azzimondi è cresciuta a Forlì,d ove abitano i suoi genitori, ma da tempo vive e lavora a Bologna, dove scrive libri suoi e, nella maggior parte del tempo, esercita l'attività di editor a favore di scrittori e di importanti case editrici italiane. Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda lunedì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Azzimondi ha descritto missione e confini della propria attività. "Non sono un agente letterario o un promoter di scrittori - ha precisato- la mia attività consiste nell'aiutare scrittrici e scrittori a migliorare la propria opera, per conto loro o per conto dell'editore. Per poterlo fare adeguatamente deve nascere, come quasi sempre succede, una empatia tra lo scrittore e me. Solo così, al di là dei suggerimenti che posso dare su tecnica e stile, si può operare positivamente. È materia delicata perché, prima e dopo la pubblicazione, un libro, per uno scrittore, è parte importante della propria vita".