La facciata del Comune s'illumina di arancione contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il Soroptimist International Club Forlì realizza un significativo programma di eventi, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Forlì e il Centro Donna, per richiamare l’attenzione riguardo a soprusi, maltrattamenti, e perfino omicidi, di cui sono vittime le donne. Il Club forlivese, aderendo al progetto nazionale Soroptimist che sostiene la campagna internazionale promossa dall’Onu “Orange the world”, propone a partire dal 25

novembre fino al 10 dicembre, diverse azioni di sensibilizzazione contro la violenza di genere.

Venerdì, alle 17, con il patrocinio del Comune, la facciata del Palazzo Comunale si illuminerà di arancione alla presenza delle socie, della presidente del Club, Ivonne Grimaldi, e di rappresentanti dell’amministrazione comunale. Come gesto simbolico, inoltre, saranno accese candele arancioni per mettere in evidenza la fragilità della condizione femminile in ogni parte d’Italia e del mondo. Nell’occasione la presidente Grimaldi illustrerà i contenuti della locandina Read the Signs messa in campo dalla Federazione europea del Soroptimist e i service realizzati dal Club a favore delle donne.

Dal 25 novembre al 10 dicembre sulla pagina Facebook del Club e su altre piattaforme social, verranno condivisi 7 videoclip “Read the signs online” (“Riconosci i segnali di una relazione tossica”) su temi di isolamento sociale, umiliazione, violenza fisica, segni della pericolosità di una relazione che può diventare “tossica”. Le 400 copie della locandina, realizzate con il patrocinio del Comune di Forlì – Assessorato alle Pari opportunità, saranno affisse in negozi del centro e luoghi istituzionali, come aiuto alle donne a “leggere” in tempo comportamenti pericolosi e maltrattanti.

Il 6 dicembre nella Scuola dell’Infanzia “I girasoli” a Dovadola, e il 14 dicembre 2022 nella Scuola dell’Infanzia “Il platano” a Forlì, sono previsti due laboratori ludico-didattici, riservati agli alunni condotti da Raffaele Maltoni, autore dell’albo illustrato “L’elefante gentile” (Giunti, 2022) che sarà oggetto dei laboratori stessi. Il libro (alla cui pubblicazione ha contribuito il Club forlivese) racconta, in modo delicato e con un linguaggio adatto al target infantile, il tema dei soprusi e della violenza. "Con tale service il Club vuole dare un segno tangibile della sua attenzione nei confronti di tutto il territorio forlivese, allungando il proprio raggio di azione anche a paesi limitrofi, nell’ottica di una promozione mirata del Club presso altre realtà, per creare nuove opportunità di collaborazione", spiega Grimaldi.