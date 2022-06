La fattoria in lite col Comune, decide il Tar: i pavoni di Bertinoro restano in libertà

Potranno restare in libertà i pavoni che da decenni vivono nelle colline di Bertinoro ed in parte nel territorio della Fattoria Paradiso in cui spesso danno il benvenuto ai visitatori. Gli avvocati Riccardo Luzi e Giulio Marabini che hanno difeso la Fattoria Paradiso ne danno notizia al termine di un contenzioso nato nel 2017 quando il comune di Bertinoro sulla scorta di un provvedimento della Ausl ne aveva ordinato la cattura e la messa in cattività per un supposto pericolo di contagio dell?influenza aviaria.

"Sin da subito la pretesa era sembrata illegittima ed anche anomala visto che non solo la Fattoria Paradiso non essendo un allevatore avicolo non poteva aver alcun potere su quegli animali che vivono selvatici da anni ma soprattutto appariva una ordinanza ad personam visto che quanto meno avrebbe dovuto riguardare tutti le specie presenti sul territorio comunale", viene rilevato dalla difesa. Pavoni, galline anatre come tutti sanno popolano le colline romagnole in stato libero e dunque un problema epidemiologico (peraltro inesistente come documentato dagli avvocati Luzi e Marabini) si sarebbe dovuto affrontare in modo generale, mentre ad esempio nei non lontani parchi di Cervia e di Faenza i pavoni non sono certo chiusi in gabbia, segnala la difesa.

Occorre dire che la nuova amministrazione, che da qualche mese regge Bertinoro, si era spesa per ricercare una soluzione bonaria tra le parti, ma alla fine non si è riusciti ad addivenire ad un accordo bonario. Il Tar ha dichiarato pertanto illegittima l?ordinanza condannando il Comune a rifondere le spese di giudizio. La Fattoria Paradiso potrebbe inoltre agire per chiedere ulteriori danni. Sempre secondo la difesa i pavoni - circa una decina se catturati e rinchiusi nella maxi voliera prevista dalla ordinanza - sarebbero andati incontro a morte certa, ed avrebbero ricevuto un trattamento contrario a quanto previsto dalle leggi sul benessere animale. Per cui i pavoni potranno continuare ad impreziosire le colline di Bertinoro con la sua bellezza.