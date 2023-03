La Federconsumatori provinciale conferma Milad Basir alla presidenza

Si è svolto il quinto congresso della Federconsumatori provinciale di Forlì-Cesena, costola della Cgil per la tutela dei consumatori. Al termine del dibattito, è stato votato all’unanimità il nuovo direttivo composto da quindici componenti, rispettando le quote di genere. Il nuovo direttivo ha, come primo atto, riconfermato Milad Jubran Basir a presidente della Federconsumatori Provincia di Forlì-Cesena. Basir è un sindacalista di lungo corso, ed ha svolto svariati incarichi sindacali. Da otto anni sta dirigendo il Sunia provinciale (inquilini) e Federconsumatori Forlì Cesena.

Il presidente riconfermato nel suo discorso ha fatto un appello alla politica perché possa convocare le associazioni dei consumatori e dare vita ad un tavolo conciliativo per affrontare la questione di molti concittadini romagnoli che hanno avuto a che fare con la ex CRC oggi Credit Agricole, alla luce dell'ultime sentenze del Giudice di Pace e del Giudice del Tribunale di Forlì.

Il congresso è avvenuto alla presenza di Renza Barani (Presidente Federconsumatori Emilia-Romagna), Maria Giorgini (Segreteria Cgil Forlì) e Alessandro Celli (Segretario Organizzativo Cgil Cesena), nonché Fabrizio Ghidini (Vice Presidente Federconsumatori Emilia-Romagna) e dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di volontariato e del terzo settore. Ha poi delineato una linea guida operativa per il prossimo quadriennio una piattaforma operativa della confederazione e a documento congressuale. Durante i lavori sono intervenuti Maria Giorgini a nome di Cgil Forlì, Alessandro Celli a nome della Cgil Cesena, Fabrizio Ghidini, Lodovico Zanetti (ANPI Forlì), Nicola Garcea (SPI Cesena), Frida Forlivesi (ARCI Forlì-Cesena-Rimini), Serena Balzani (Teorema Forlì), Valter Bielli (Associazione Lama), Patrizio Orlandi (Coop Dialogos), Dino Palareti, Stefano Aloisi e Giorgia Grazioli.