La Festa Artusiana è il primo maxi-evento col Green Pass obbligatorio, poi si replica per i buskers a Santa Sofia

La Festa Artusiana è il primo maxi-evento del territorio che vedrà applicato il Green Pass obbligatorio. E' quanto emerge dall'organizzazione dell'iniziativa, che è concentrata nel centro storico di Forlimpopoli e andrà avanti per tutto il prossimo weekend. Ai varchi di accesso bisognerà quindi esibire il green pass oltre a un documento di identità. Per i non vaccinati sarà necessario esibire, in alternativa, il certificato che conferma un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Ad annunciare in via ufficiale l'uso del Green Pass obbligatorio per l'accesso all'evento è anche il festival dei buskers di Santa Sofia. Entrambi gli eventi sono organizzati dai rispettivi Comuni.

A Santa Sofia, in particolare, dal 12 al 15 agosto, torna l'appuntamento con il festival internazionale di arti performative. Acrobati, funamboli, trapezisti, maghi, musicisti, cantanti, per quattro serate di spettacolo meraviglioso. Di Strada in Strada torna tra Corniolo e Santa Sofia: ritornerà la festa, mancata nel 2020. 16 location con oltre 20 compagnie belle e diverse. Per tutti i gusti, dalle famiglie alle chicche per veri appassionati. “Nel rispetto delle ultime normative anti Covid-19, dai 12 anni in su, per partecipare al Festival sarà necessario esibire il Green Pass attestante l'avvenuta vaccinazione o un tampone avente esito negativo”, è l'avviso ben indicato dal Comune. Nel Cesenate si adegua fin dal primo giorno di obbligo per gli eventi con concentrazione di pubblico anche il Plautus festival di Sarsina.