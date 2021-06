La Festa Artusiana scalda i motori: pubblicati i bandi per ristoratori e ambulanti

La Festa Artusiana, in programma quest’anno dal 31 luglio all’8 agosto, scalda i motori e lo fa chiamando come ogni anno a raccolta i ristoratori e gli ambulanti, che rappresentano il cuore pulsante della Festa. Sono infatti già disponibili sul sito dell’Amministrazione comunale i due bandi riservati all’ambito ristorazione e all’ambito mercati.

Il primo prevede anche una modulistica specifica riservata alle associazioni no-profit del territorio che intendono realizzare un ristorante durante la festa e che prevede ulteriori agevolazioni per favorirne la massima partecipazione. Il bando specifica anche le linee guida per poter partecipare alla festa, come la previsione in menù di ricette artusiane, il fatto che le pietanze proposte devono ispirarsi alla cucina domestica e tradizionale del territorio di provenienza, che si possono usare solo prodotti freschi e di stagione, perché la Festa Artusiana non è la festa del cibo in sé ma della sua cultura, ed è quindi è certamente un’occasione per degustarlo ma anche e soprattutto un’occasione per riscoprirlo ed approfondirne la conoscenza. Del pari le linee guida impongono la raccolta differenziata e promuovono la riduzione dell’uso di materiali ed imballi di plastica, per assicurare anche la massima sostenibilità ambientale della festa. La scadenza dei due bandi per i ristoratori e gli ambulanti è fissata per le 12 del 28 giugno.