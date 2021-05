La finalissima di "Adotta un musicista" riporta pubblico e melodie al Diego Fabbri

Si è conclusa la 17esima edizione di "Adotta un Musicista", che ha la partecipazione di 37 giovani talenti, dai 6 ai 16 anni, provenienti da tutta Italia. I 4 finalisti della categoria 14-16 anni si sono esibiti domenica al Teatro Diego Fabbri, accompagnati dall’Orchestra Maderna diretta dal Maestro Michele Gamba. Hanno suonato nell’ordine Davide Conte, pianoforte, 15 anni; Tobias Ingrosso, violoncello, 15 anni; Filippo Lombardi, tromba, 16 anni; e Federico Nogarotto, violino, 15 anni.

Un vero e proprio concerto che, come sottolineato dal direttore artistico di ForlìMusica Danilo Rossi, ha riportato la musica ed il pubblico nel Teatro Diego Fabbri dopo più di un anno di stop causato dall’emergenza sanitaria. È stata una serata emozionante sotto molti punti di vista. Alcuni dei giovani finalisti, infatti, hanno avuto per la prima volta l’opportunità di suonare accompagnati da un’orchestra professionale e sotto la direzione di un grande maestro. Insieme a loro si sono esibiti anche due giovani premiati della categoria 6-13 anni: Dulcinea Liviabella, arpa 11 anni e Leone Pini, violino 12 anni. La serata è stata presentata da Francesca Leoni e trasmessa in diretta su Teleromagna. L’evento sarà inoltre trasmesso in replica domenica alle 21 su TRMIA, canale 74. Sarà infine disponibile sul sito di ForliMusica l’11 maggio dalle 21.

I premi

Premio Giuria Giovani: Tobias Ingrosso, violoncello 15 anni.

Premio del Pubblico: Leone Pini, violino 12 anni.

Prima Sezione (6-13 anni)

Premio miglior studente residente nella provincia di Forlì-Cesena: Diana Bolognesi, violino 12 anni.

Premio speciale Enoteca Bistrot Colonna Bertinoro: Tommaso Bertozzi, clarinetto 12anni.

Premio Saverio Russo: ex aequo Elisa Pajetti, violoncello 8 anni; Elena Pajetti, flauto 11 anni.

Terzo premio: ex aequo Guido Ciarfuglia, pianoforte 13 anni; Federico Mandini, chitarra 13 anni.

Secondo premio: ex aequo Dulcinea Liviabella, arpa 11 anni; Giovanni Reggio, pianoforte 12 anni.

Premio Stage Formativo: Tobia Liviabella, violoncello 13 anni.

Primo premio: Leone Pini, violino 12 anni.

Seconda sezione (14-16 anni)

Premio al miglior violoncellista: Tobias Ingrosso, violoncello 15 anni.

Premio miglior studente residente nella provincia Forlì-Cesena: Angie Paganelli, voce 15 anni.

Premio miglior strumento a fiato: Filippo Lombardi, tromba 16 anni.

Terzo premio: Davide Conte, pianoforte 15 anni.

Secondo premio: Federico Nogarotto, violino 15 anni.

Premio Stage Formativo: Tobias Ingrosso, violoncello 15 anni.

Primo premio: Filippo Lombardi, tromba 16 anni