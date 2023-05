La fogna butta dentro l'acqua dal fiume e via Isonzo va sott'acqua: allagata la casa di un'anziana allettata. La rabbia dei residenti

E' stata l'area di via Isonzo quella maggiormente colpita dall'ondata di piena del fiume Montone. L'acqua ha continuato a crescere fino all'una e mezza di questa notte, invadendo garage e cantine, ma in alcuni casi anche i locali abitati al piano terra. In totale si contano 11 stabili allagati dal ponte di Schiavonia fino a via Pelacano, su entrambi i lati della strada, oltre al parcheggio della palestra comunale e un cantiere per la costruzione di un condominio. Allagato anche il piano interrato di uno stabile della vicina via Piave, mentre si contano altri 7-8 edifici allagati in via Firenze, sempre nelle vicinanze del ponte di Schiavonia.

La situazione più grave si è registrata al civico 113 di via Isonzo, angolo via Panessa: una casa bianca di una volta, circa 30 centimetri più bassa rispetto al piano degli edifici vicini, qui è confluita gran parte dell'acqua che il fiume ha riversato in via Isonzo a causa di una fognatura che ha incominciato a caricare acqua dal fiume invece di scaricare quella piovana. Una notte drammatica per i 3 residenti dell'abitazione. “L'acqua è arrivata ad oltre la caviglia”, spiega l'anziana che vive nella casetta, indicando la linea sul secondo gradino di una scala interna che porta ancora il segno della “piena”.

“Divani, elettrodomestici, mobili, tutto da buttar via”, spiega sconsolata. Anche se il problema maggiore è stata l'anziana madre, di oltre 90 anni, allettata al piano terra in un letto matrimoniale che pare un'isola in mezzo ad un laghetto. “Non sappiamo a chi chiedere aiuto, ci sono tanti danni”, spiega disperata la padrona di casa. L'abitazione è stata poi oggetto di un sopralluogo dell'assessore alla Protezione Civile Giuseppe Petetta, giunto sul posto con l'assessore al Patrimonio Vittorio Cicognani. Petetta ha attivato la macchina dei soccorsi per questa famiglia che aveva i piedi a mollo da quasi 12 ore, mentre la Protezione Civile era arrivata già alle 5 di mattina con le pompe per svuotare quanta più acqua.

Tra i residenti dell'ultimo tratto di via Isonzo la rabbia è palpabile, per quella fogna in cui l'acqua è entrata in senso contrario quando il livello del fiume ha sormontato lo sbocco, iniziando ad allagare il parcheggio della palestra comunale di via Isonzo, con l'acqua che è arrivata al vano motore delle 5 auto parcheggiate. Poi il flusso dell'acqua ha preso a correre lungo via Isonzo. Chi ha potuto si è difeso già nella notte con assi di legno e sacchetti di sabbia, ma nel punto più basso si è fermata una pozza, allagando 3 stabili e un cantiere. “Perché il Comune non tiene pulite le fogne? E' un servizio primario”, è la critica. Anche se l'assessore Petetta spiega che il problema non era la pulizia, ma l'eccezionale livello a cui è arrivato il Montone.

Molti giardini e garage nella prima parte della strada, verso Schiavonia, nel retro della sede della Polizia Stradale sono finiti allagati, con le pompe della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco al lavoro per tutta la mattina di oggi, mercoledì. Stessa situazione per 7-8 abitazioni, oltre al piazzale del mulino dei Romiti in via Firenze, nel tratto tra il ponte di viale Bologna e la parrocchia dei Romiti. Allagati in questo caso gli scantinati più bassi del piano stradale su entrambi i lati della carreggiata.