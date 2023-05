La Fondazione Abitare cerca alloggi per alluvionati

Un appello ai proprietari di alloggi sfitti. La Fondazione Abitare cerca alloggi per sostenere le persone e le famiglie che hanno perso casa a causa dell'alluvione di maggio. "Facciamo appello a quanti possono aiutare per mettere a disposizione alloggi nei comuni di Forlì, Castrocaro, Dovadola Rocca san Casciano, Forlimpopoli Meldola Bertinoro, Civitella di Romagna, Predappio, Galeata e Santa Sofia a contattarci inviando un messaggio SMS o Whatsapp al numero 389-3471493", afferma il presidente, Alberto Gentili. "I proprietari verranno contattati per un primo incontro e per visionare l’alloggio e, dopo le opportune valutazioni, se ritenuto idoneo, verrà sottoscritto un normale contratto di locazione direttamente con la Fondazione Abitare Ets rispettoso delle necessità della Proprietà e secondo condizioni da valutare tra le parti", prosegue Gentili.

“Fondazione Abitare Ets”, è un ente di partecipazione del terzo settore attivo sul tema dell'inclusione abitativa che conta nel suo organigramma, a diverso titolo i Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Civitella di Romagna Predappio, Galeata, Santa Sofia, Cna Forlì-Cesena, Confartigianato Forlì-Cesena, Confindustria Forlì-Cesena, Linker Romagna oltre agli enti del Terzo settore Dialogos coop. Soc. Domus coop soc. Life coop, Cds odv, Famiglie Insieme Aps, Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì Ramo Onlus. Le sue origini risalgono al 2001 quando fu costituita la “Società per l'affitto” società di diritto pubblico, che nel 2022 si trasformò in Ente del Terzo Settore.

Fondazione Abitare Ets, spiega Gentili, "ha la finalità specifica di acquisire direttamente in locazione immobili sia da enti pubblici che da privati cittadini per assegnali a persone che faticano a trovare una collocazione nel mercato immobiliare locale. È uno strumento di garanzia per i proprietari che se si affidano a Fondazione Abitare hanno un unico interlocutore che garantisce loro il pagamento del canone e la corretta conduzione dell’immobile per tutta la durata del contratto. È uno strumento che svolge un ruolo di sostegno per lavoratori che nell’immediato non riescono a trovare una abitazione nel mercato immobiliare".

"In questo periodo emergenziale vogliamo essere di aiuto per immettere a reddito gli alloggi sfitti presenti nel territorio e così rispondere al bisogno abitativo di quanti hanno perso casa anche solo temporaneamente a causa degli ultimi eventi calamitosi - viene rimarcato -. Vogliamo operare secondo le nostre prassi nella maniera più semplice e rapida possibile, sottoscrivendo regolari contratti di locazione con i proprietari che vogliono mettere a disposizione i loro alloggi non utilizzati per poi metterli a disposizione di quanti sono presenti nelle liste degli sfollati gestite dai Comuni. Vista la situazione di emergenza siamo anche disponibili a svolgere direttamente per conto dei proprietari piccoli interventi di riparazione e messa a norma finalizzati a consentire un rapido ingresso in abitazione di quanti hanno perso tutto".