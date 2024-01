La Fondazione Carisp attiva una nuova piattaforma per promuovere gli eventi delle realtà accreditate

La Fondazione Carisp ha messo a punto una piattaforma che consentirà a tutte le realtà accreditate di caricare direttamente le proprie iniziative, a titolo ovviamente del tutto gratuito. "In occasione degli incontri con le realtà del territorio volti alla definizione dei Documenti Programmatici è stata avanzata da diverse associazioni la proposta di creare uno spazio pubblico virtuale in cui segnalare tutti i progetti promossi dalle realtà che si sono accreditate in Fondazione così da poter evitare da una parte le sovrapposizioni tra più eventi nella stessa data e da poter contare, dall'altra parte, su un ulteriore aiuto sul fronte delle comunicazione", viene spiegato. La piattaforma - già attiva da questa settimana - è accessibile dall'home page del sito istituzionale della Fondazione, dal menù di destra, sia per vedere il calendario degli eventi in programma, sia per caricare i propri. La piattaforma è inoltre dotata di una serie di filtri tematici e temporali per orientare la ricerca e da un archivio per andare a rivedere gli eventi che si sono già tenuti. Per tutte le realtà interessate al servizio che volessero maggiori informazioni è possibile contattare l'Area comunicazione ed Eventi della Fondazione.