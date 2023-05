La frana ha spazzato via la loro casa. Partita la gara di solidarietà, avviata una raccolta fondi

Una frana ha spazzato via in pochi secondi la loro casa, riducendola ad un ammasso di macerie. Subito si è attivata la macchina della solidarietà a sostegno dei proprietari, Samuele Fiorello e Giuseppe Pipitone. Ad organizzarla sulla piattaforma GoFundMe Luca Zamagni. "Conosco Samuele e Giuseppe da 10 anni - premette -. Sempre generosi, sempre mi hanno aperto e ospitato a casa loro. Sempre mi hanno aiutato (e non poco) e ricordo tutto quello che hanno fatto per me. Ora sono loro ad avere bisogno di me e tutti noi che come me sono stati ospitati da loro". In poche ore la raccolta fondi ha superato i 3mila euro e le donazioni continuano di ora in ora. Un bel gesto a sostegno di due persone che mercoledì si sono risvegliati senza una casa.

L'episodio è avvenuto a Porcentico, frazione di Predappio, tra i paesini più colpiti dalla devastante ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Romagna. Samuele e Giuseppe possono definirsi miracolati. Infatti prima che la frana, con un fronte di circa 400 metri, abbattesse la casa, avevano avvertito degli strani rumori e alcuni calcinacci caduti in una stanza, preferendo in fretta e furia uscire. Una scelta che ha permesso loro di salvarsi. Ora è partita la gara di solidarietà. Ecco il link per aderire: https://www.gofundme.com/f/samuele-e-giuseppe-hanno-bisogno-di-noi?utm_campaign=p_lico+share-sheet&utm_medium=social&utm_source=whatsapp.