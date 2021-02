La Fumettoteca celebra il secondo anniversario: "Forlì ci ha accolto con tanto interesse"

Secondo anniversario celebrato il 23 febbraio passato, per l'esclusiva Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle", unica in Emilia-Romagna, che si mantiene sempre attiva, dinamica e propositiva per l'intera comunità forlivese. "Senza alcun dubbio - afferma il fumettotecario Gianluca Umiliacchi - un concreto e positivo riscontro della grande validità di questa esclusiva realtà. La città di Forlì ha accolto con interesse la Fumettoteca, i suoi esclusivi servizi e il suo accattivante contenuto, prestiti, incontri , visite guidate e tanta, tantissima attività per eventi, iniziative e manifestazioni dedicata al mondo della Nona Arte. Un'attività innovativa capace di stare al passo con i tempi, in grado di comunicare nel linguaggio corrente, non un solo valore aggiunto per Forlì ma, bensì, ciò che fa la differenza".

La conferma del valore sociale e culturale che la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle" riveste, sia a Forlì che a livello nazionale ed oltre, non si ricollega solo alle notevoli richieste di visita, alle moltissime consultazione e prestiti, alle fitto calendario di attività con le tantissime esclusive proposte. Dietro tutto questo ci sono conferme nazionali, come il recente Patrocinio del Comitato per i 700 anni di Dante, Mibac, e riscontri da Enti di livello europeo e internazionale. Impegno ed attività esclusivamente di volontariato e televolontariato, al quale aderiscono anche giovani non solo forlivesi, e i numeri sono ben chiari: oltre 40.000 documenti con più di 100 donazioni; 1.795 iniziative particolari ed interessanti, con un riscontro di 55.621 partecipazioni di persona e online, un'offerta pubblica che nessuna altra realtà locale e regionale ha la competenza e professionalità di proporre, mettendo a disposizione documenti e attrezzature anche per una piacevole occasione di condivisione culturale e ludica.

Grande impegno che vedono i componenti dello Staff Fumettoteca presenti presso varie Ospedali, Scuole locali, Centri Sociali, attivare collaborazioni e progettazioni in rete con decine e decine di altre organizzazioni forlivesi. La Fumettoteca mette a disposizione per gli interessati tanti servizi che vanno dal supporto di assistenza esterna per Tesi di Laurea fumettistiche, all'attivazione di corsi, al supporto tecnico strumentale e logistico nella realizzazione di fumetti, oltre a seguire le partecipazione a concorsi locali e nazionali, come ad esempio quello di Lucca Comics.

"Una reale importanza di attività che si può comprendere facilmente grazie alla grande solidarietà nelle donazioni, provenienti non solo da Forlì e Provincia ma anche da tutta Italia e perfino fuori nazione (Portogallo, Germania, Spagna, Francia, ecc.), come del resto lo stesso pubblico proveniente da molte parti d'Italia".

La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle", grazie anche al supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2 il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, è parte integrante del mondo giovanile locale grazie alle interessanti proposte e percorsi, gli innovativi progetti e idee in grado di costruire nuove relazioni e reti di socializzazione. La “Biblioteca dei Fumetti”, aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, è disponibile per tutti gli interessati previo accordo. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.