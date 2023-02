La Fumettoteca forlivese conquista la Germania: e per "M'Illumino di Meno" ci saranno fumetti in omaggio

Giovedì 16 febbraio torna 'M'illumino di Meno' con la diciannovesima edizione, la 'Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili' promossi da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale. Seguendo l’invito di 'M'illumino di Meno', ovvero organizzare un’attività di sensibilizzazione sui temi dell’efficienza energetica e del cambiamento climatico, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' - Social Community Hub, con sede a Forlì, a seguito dell'intervista e partecipazione alla trasmissione Caterpillar per il decimo anno aderisce alla campagna nazionale con una apertura straordinaria pubblica informativa sulla tematica, nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio dalle 14:00 alle 18:00, con una esposizione consultabile per evidenziare la consapevolezza sulla drammatica urgenza ambientale, oltre allo spegnimento di tutte le luci nella sede fumettotecaria. A tale scopo, lo Staff Fumettoteca, allineato al motto 'Prevenire meglio che curare', dal 16 al 28 febbraio donerà a tutti coloro che verranno in sede rispondendo correttamente alla domanda 'Che cosa prevede il Punto 9 del Decalogo di M'illumino di Meno?', 10 albi a fumetti vari, grazie all'uso di prodotti già stampati per evitare di doverne realizzarne altri col relativo nuovo consumo energetico e abbattimento degli alberi. Per informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it



"La frenetica attività socio-culturale della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' - Social Community Hub - spiega il Direttore Gianluca Umiliacchi - è uno spazio che col tempo è mutato in ibrido, in continuo sviluppo e crescita, col rafforzamento del proprio ideale di comunità e interconnessione che, grazie ai confini fluidi, promuovere le connessioni, la creatività e il divertimento. Si tratta di un impegno che ha visto, fin dall'inizio, l'attenzione e partecipazione da parte della Germania, proprio con le prime visite in sede da parte degli interessati tedeschi, proseguite poi con la formazione di una rete partecipativa con altre realtà germaniche. Lo stesso Umiliacchi è stato più volte intervistato in relazione al suo operato, una lunga intervista è visibile al link https://fanzineindex.de/interview-fanzine-italiane, e ancora oggi abbiamo continui positivi riscontri dalla Germania, senza dimenticare le molte altre nazioni con le quali la nostra rete porta avanti rapporti di collaborazione partecipativa." "La politica sociale di impegno per la rigenerazione urbana, è in grado di intercettare e valorizzare le forme dell’innovazione sociale, col riconoscimento di pratiche, attori, sistemi di opportunità, risorse disponibili, in un campo locale, e dalla loro combinazione. La Fanzinoteca d'Italia - Centro Nazionale Studi Fanzine prima, la Fumettoteca Regionale poi e ora la FumettoDANTECa sono chiara dimostrazione di spazi non limitati dai confini formali, in grado di estendersi per seguire, e precedere, il mutare dei tempi, sempre adatti all'inclusione sociale e generatori di coesione attraverso la contaminazione. La ferma consapevolezza e forte responsabilità guidano le nostre decisioni così da portare cambiamenti positivi nel mondo che ci circonda.".



Come sempre anticipatrice di stili di vita sostenibili in via di diffusione, l’edizione 2023 mapperà il fenomeno crescente delle Comunità Energetiche Rinnovabili, le alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative. Tutta una comunità energetica che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Superata la maturità, alla 19a edizione, M’illumino di Meno guadagna una postazione fissa nei calendari, con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022, infatti, il Parlamento italiano ha istituito la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili riconosciuta dalla Repubblica, per ogni 16 febbraio in avvenire. La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' - Social Community Hub, unica in tutta la Regione Emilia Romagna, prosegue con l'attiva e funzionale Rete collaborativa supportata dal Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, e da 12 anni gestisce con molto lavoro, tanto impegno ed infinito volontariato la 'Biblioteca dei Fumetti', aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, gratuitamente disponibile per tutti gli interessati previo accordo. Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.