La Funzione pubblica Cgil di Forlì offre un corso di preparazione al concorso

Il sindacato informa di avere in corso la programmazione di un apposito corso di formazione, in vista del concorso

La Funzione Pubblica Cgil di Forlì, tenendo fede alle precedenti esperienze formative, tese ad agevolare la partecipazione dei cittadini ai vari Concorsi Pubblici, informa di avere in corso la programmazione di un apposito corso di formazione. Il corso è organizzato in vista del Concorso istruttore amministrati cat. C posizione economica C1 - 15 posti a tempo indeterminato del Comune di Forlì, di cui 6 posti riservati a favore dei volontari delle F.F.A.A.

Per tutti coloro che fossero interessati è possibile procedere con le pre-iscrizioni al corso di formazione, inviando comunicazione d’interesse alla seguente mail: fo.fp@er.cgil.it