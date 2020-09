La Gastroenterologia di Forlì scelta come sede di tirocinio per la School of Advanced Endoscopy

La Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopiaha inserito l'Unità Operativa di Gastroenterologia di Forlì-Cesena, diretta dal dottor Carlo Fabbri, tra i centri accreditati Sige per i tirocini dei partecipanti della School of Advanced Endoscopy. La scuola si sviluppa attraverso una piattaforma e-learning, delle lezioni frontali su modelli sperimentali o manichini e d un periodo di tirocinio per la pratica endoscopica presso un Centro di Terzo Livello, in questo caso negli ospedali di Forlì e Cesena.

La School of Advanced Endoscopy vede il coinvolgimento dei migliori opinion leaders internazionali nello sviluppo della gastroenterologia e dell’endoscopia. I due primi Specializzandi in Gastroenterologia sono arrivati a Forlì lunedì scorso e resteranno una settimana nel reparto per apprendere le opzioni terapeutiche più all’avanguardia per la diagnosi e il trattamento delle patologie gastrointestinali. Si tratta della dottoressa Anna Sartori, dell'Università di Padova e del dottor Giuseppe Luglio, dell'Università di Pisa.

Nella foto, da sinistra, la dottoressa Anna Sartori, il dottor Giuseppe Luglio e il dottor Carlo Fabbri