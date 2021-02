La gastronomia romagnola e Casa Artusi raccontate nella nuova serie tv della Cnn  

L’Emilia Romagna con la sua Food Valley va in prima serata tv, domenica 28 febbraio, sugli schermi della CNN, la più importante emittente televisiva americana, nel terzo episodio della nuova docuserie “Searching for Italy”. Il conduttore è la star di Hollywood Stanley Tucci, arrivato a Forlimpopoli, patria di Pellegrino Artusi, l’attore italoamericano ha indossato il grembiule e messo le mani in pasta in Casa Artusi e nella cucina di una “Marietta”, dove ha imparato a fare tagliatelle e Ragù alla Bolognese.

Le tradizioni gastronomiche dell’Emilia Romagna, la sfoglia tirata a mano nelle cucine di casa, il ragù cucinato con lentezza, gli inimitabili prodotti tipici della Food Valley emiliana, la bellezza delle città e dei paesi lungo la Via Emilia, Casa Artusi a Forlimpopoli saranno raccontate al grande pubblico televisivo americano, in prima serata tv, domenica 28 febbraio, dalla CNN, la più importante emittente televisiva statunitense, nel terzo episodio della nuova docuserie, dedicata alla cucina e ai viaggi, “Searching for Italy”, condotta dalla star di Hollywood Stanley Tucci.

Tucci, attore famoso in tutto il mondo (protagonista di Hunger Games e Amabili Resti, premiato nel corso della carriera con due Golden Globe e una candidatura all’Oscar), americano di origini calabresi, è un grandissimo appassionato di cucina italiana. Per la serie “Searching for Italy” è volato in Emilia Romagna per scoprire le tradizioni, incontrare personaggi, produttori e raccontare le storie appassionanti che stanno dietro la ricchezza del patrimonio enogastronomico regionale. La serie tv presenta al pubblico statunitense, che è in attesa di poter tornare a muoversi, itinerari che diventano fonte d’ispirazione per i prossimi viaggi.

La puntata emiliano romagnola è già stata anticipata nei suoi contenuti da numerose testate online americane, tra cui anche il prestigioso Forbes (www.forbes.com/sites/irenelevine/2021/02/19/searching-for-italy-tuccis-bologna-episode-showcases-gems-of-emilia-romagna/?sh=1f46ab7d93b6).

Arrivato in Romagna, a Forlimpopoli, nelle sale di Casa Artusi, Stanley Tucci ha fatto prima un salto nella biblioteca a spulciare tra lettere e documenti d’epoca, poi ha finalmente messo le mani in pasta sui banconi infarinati della scuola di cucina di Casa Artusi e a casa di una Marietta.

"Tucci si è rivelato una persona gentile e squisita – raccontano da casa Artusi - Quando non è in tour o sul set, cucina lui personalmente tutti i giorni per la moglie Felicity Blunt (sorella dell’attrice Emily Blunt) e i cinque figli".

Per raccontare gli usi di Romagna e l’autentica cucina di casa che si porta in tavola ogni giorno lungo la Via Emilia, Tucci e la troupe di “Searching for Italy” sono entrati nell’abitazione privata della Marietta Barbara (le “Mariette”, che devono il loro nome all’insostituibile cuoca e governante di Pellegrino Artusi, Marietta Sabatini, sono l’associazione di cuoche di casa di Casa Artusi) e insieme hanno chiacchierato e preparato il ragù per le tagliatelle, secondo due diverse ricette: quella classica Artusiana del libro “La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene” e quella rivisitata dalla Marietta Barbara. A Forlimpopoli la troupe è arrivata lo scorso settembre 2020 durante la pandemia, le riprese sono state girate in un set “blindato”.

L’episodio della docuserie parla anche di Rimini, descritta come una città amata non solo per le sue spiagge, ma per la sua bellezza artistica e per Federico Fellini. Rimini è anche il punto dove nasce la Via Emilia, l’antica strada romana che attraversa la Via Emilia da Rimini a Piacenza. I sei episodi della docuserie sono stati girati in Toscana, Lombardia, Sicilia, Roma, Emilia-Romagna, Napoli e costiera Amalfitana. Gran parte delle riprese è stata portata a termine nel 2019.