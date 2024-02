La generosità dei tifosi per gli alluvionati: i Club del Forlì Calcio al fianco dei Romiti

L'attaccamento al territorio e la grande solidarietà continuano ad animare lo spirito dei club del Forlì Calcio che anche quest'anno hanno voluto sostenere le associazioni cittadine. L'aiuto non poteva che andare alle zone della città più colpite dalla tragica alluvione che ha scosso la Romagna ed in particolare al doposcuola dell'oratorio della parrocchia Santa Maria del Voto nel quartiere Romiti. Giovedì pomeriggio, capitanati dall'uomo simbolo della storia del Forlì Calcio Alberto Calderoni, Il Club Rabbiosi Forlì, il Club Alberto Calderoni e il Collettivo Supporters hanno donato un calcio balilla a tutti i bambini che frequentano il doposcuola andato sommerso proprio a maggio di anno scorso.

Accolti in oratorio da Don Loriano Valzania, dal coordinatore del quartiere Romiti Stefano Valmori, dalle educatrici e dai bambini, i Club hanno consegnato all'oratorio il dono reso possibile dalla generosità di tanti tifosi biancorossi che come ogni anno si sono ritrovati a Natale nel consueto scambio di auguri per una raccolta fondi volontaria. "Un grande gesto che testimonia la vicinanza di tutta la città al quartiere Romiti e ci da la forza per continuare a lottare e risorgere", sono state le parole di gratitudine di Valmori che ha voluto così abbracciare e ringraziare i tifosi presenti alla bella iniziativa.