La giornalista scientifica Tiziana Rambelli ospite del “Buongiorno” del Cnos Fap: “Studiate e siate generosi”

Tiziana Rambelli, giornalista scientifica Ugis e dirigente presso l'ufficio stampa dell'Ausl Romagna, è stato ospite martedì del “Buongiorno” del Cnos Fap Salesiani Don Bosco di Forlì, introdotta dal direttore Sergio Barberio e dalla dottoressa Federica Larocca, psicologa e psicoterapeuta. Il "Buongiorno" è un appuntamento quotidiano, durante il quale, prima dell’avvio delle lezioni, il direttore ed i formatori incontrano gli allievi per proporgli riflessioni su temi educativi e valoriali. L’appuntamento, che riprende la tradizione salesiana della “buonanotte” data da don Bosco ai suoi ragazzi, vede impegnati come oratori a turno il direttore del Cfp, la psicologa, il direttore dell’Opera Salesiana e qualche formatore.

In occasioni particolari, come la presenza di ospiti d’eccezione, quali le istituzioni locali o campioni provenienti dal mondo sportivo, il Buongiorno viene prolungato e gli ospiti diventano relatori, prestandosi a rispondere alle domande dei discenti. Al "Buongiorno" di oggi hanno partecipato la dottoressa Rambelli ed è stato invitato sul palco anche il dottor Massimo Fiori, urologo, volontario dell' Istituto Oncologico Romagnolo e socio del Lions Club Forlì-Cesena Terre di Romagna, che, con la dottoressa Rambelli, ha realizzato varie iniziative culturali per la città.

La giornalista Rambelli, di fronte alla platea di ragazzi, ha risposto alle domande del dottor Barberio, raccontando la sua esperienza professionale ed umana e la sua formazione giornalistica. “Mio padre diceva sempre 'Studiate e siate generosi' e questo è il messaggio che vorrei trasmettere anche a voi ragazzi - ha sottolineato Rambelli -. Credo che queste siano le cose più importanti per un giovane, la formazione e la carità, oltre al 'coraggio' che, come diceva Hemingway, "è la grazia sotto pressione"”.