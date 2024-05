La gita saltò per colpa dell'alluvione: si aprono le porte di Montecitorio e Palazzo Madama per gli studenti della "Mercuriale"

Nel programma scolastico per gli studenti della scuola media "G. Mercuriale" dei Romiti la visita alle sedi del Parlamento italiano era in programma per la primavera 2023 ma, a causa dell’allagamento del plesso avvenuto a inizio maggio dell’anno scorso, quella gita era saltata. Poi c’è stata la drammatica alluvione del 16 e 17 maggio e l’idea di recuperare l’esperienza era ovviamente svanita. A distanza di un anno, i ragazzi e gli insegnanti delle classi terze della “Mercuriale”, accompagnati dalla dirigente dell'Istituto Comprensivo 5 "Tina Gori" Daniela Bandini, hanno avuto la possibilità di effettuare proprio quella speciale uscita didattica a Roma con visita alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. In particolare, le porte di Montecitorio si sono aperte per le classi 3°A e 3°E mentre Palazzo Madama ha ospitato le classi 3°C e 3°D. Una grande opportunità di conoscere il cuore della democrazia italiana, arricchita dalla bellezza di una passeggiata nella città eterna.