La grande attesa: conto alla rovescia per la finale del Festival Voci Nuove con Clementino

Cresce l'attesa per la 65esima edizione del "Festival di Castrocaro", che sarà presentata dal rapper Clementino e dalla conduttrice di Radio Italia Manola Moslehi. La storica kermesse torna in una veste rinnovata, prodotta e diretta dal compositore e produttore Carlo Avarello per la sua label Isola degli Artisti, che si è aggiudicata il bando. La giuria tecnica è presieduta da Beppe Vessicchio e formata da Serena Brancale, Carlo Avarello e Michele Zarrillo. Saranno presenti cinque web celebrities e content creators: Daniele Cabras, Giulia Salemi, Le Donatella, Jostyle e Giulia Molino, i quali ufficializzeranno sui propri profili social i tre talenti preferiti. Questi i nomi dei finalisti e i titoli degli inediti che presenteranno sul palco: "Bosco", nome d’arte di Alberto Boschiero, Venezia cantautore di 25 anni – inedito “Disegni Bianchi”; "Pridea", nome d’arte di Chiara Bruno, Palermo, cantautrice di 26 anni – inedito “Chiamami adesso”; Tobia Lanaro, Vicenza, cantautore di 23 anni – inedito “Basta”; "Kaotika", nome d’arte di Pietro Peloso, Orta Nova (Foggia), cantautore di 22 anni – inedito “Ho pianto”; "Djomi", nome d’arte di Domenico Pini, Ravenna, cantautore di 21 anni – inedito “Chiama un dottore”; Sara Russo, Bacoli (Napoli), interprete di 24 anni – inedito “C’est la vie”; Virginia Toniato, Padova, cantautrice di 24 anni – inedito “Nonno Tino”; Nicole Vioto, Venezia, interprete di 19 anni – inedito “Due come noi”; "I Frenesya", duo di Roma formato dai fratelli cantautori e polistrumentisti Flavia, 22 anni, e Federico Marra, 28 anni – inedito “Rumore bianco”; e "I senza volto", band marchigiana da Nicola Colomboni, cantante, 26 anni, Nicolae Giuliani, batterista, 25 anni, Nicola Ragnetti, bassista, 31 anni, Tommaso Golaschi, chitarra e seconda voce, 28 anni – inedito “Ascolta”.