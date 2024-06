La grande generosità del Lions Club per lo Ior: saranno acquistate oltre 30 parrucche per le pazienti oncologiche

Il Lions Club Forlì Host ha consegnato ufficialmente un contributo di 5.460 euro all'Istituto Oncologico Romagnolo. Si tratta del risultato della raccolta fondi di due iniziative benefiche organizzate nei mesi scorsi al Teatro Dragoni di Meldola, messo a disposizione gratuitamente dall'Amministrazione comunale e dal sindaco Roberto Cavallucci La prima si è svolta sabato 7 aprile quando il gruppo musicale dei Tequila Sunrise ha tenuto un concerto proponendo i brani di maggior successo della band americana degli Eagles di fronte a un pubblico numerosissimo che ha riempito la sala teatrale, grazie al determinante impegnato di Giancarlo Giusti, socio del Forlì Host.

L'evento successivo si è tenuto una settimana dopo, precisamente il 14 aprile, ed ha visto protagonisti socie e socie del Club, nonché familiari, figli ed amici, che hanno dato vita ad una riuscitissima sfilata di moda indossando gli abiti della collezione primavera/estate dei negozi di Forlì: Zoe donna, Zoe uomo, Califa, Gioielleria Il Brillante, Ottica Gallery e Le Occasioni dell’Impronta di Terra del Sole. La manifestazione, presentata da Fiorella Mangione e Andrea Bassi, ha potuto contare sull'organizzazione di un gruppo composto da Annamaria Vincenzi Vicino, che ha curato la regia della sfilata, Manuela Asioli, Andrea Mariotti, Giancarlo Giusti, Bruno Vittori e Gabriele Zelli.

Il contributo del Lions Club Forlì Host sarà utilizzato per finanziare il Progetto Margherita; un'iniziativa dell’Istituto Oncologico Romagnolo che offre gratuitamente una parrucca (e la consulenza di una parrucchiera professionale per aiutare nella scelta) alle donne che durante la malattia oncologica affrontano il momento della caduta dei capelli, causata dai trattamenti chemioterapici. Si tratta di un momento difficile da accettare per molte donne a tal punto da avere ripercussioni sul proprio benessere psico-emotivo.

Il direttore dell'Istituto Oncologico Romagnolo Fabrizio Miserocchi nel ricevere il contributo da Alessandra Ascari Raccagni, presidente del Lions Club Forlì Host, e da una delegazione di socie e soci ha messo in evidenza che il progetto è stato ideato e promosso nel 2017 ed è attivo nelle sedi IOR di Forlì, Cesena, Ravenna, Lugo, Rimini e Riccione. Nel corso del 2023 presso queste sedi si sono presentate ben 358 donne pazienti oncologiche, mentre molteplici realtà romagnole e tantissime singole persone hanno sostenuto il Progetto Margherita. Il Lions Club Forlì Host con quest'ultima donazione contribuirà alla produzione di oltre 30 parrucche.