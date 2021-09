La Guardia di Finanza celebra il patrono San Matteo apostolo: messa in Duomo

L’evento, annualmente costituisce punto di incontro e di ringraziamento di tutte le “Fiamme Gialle” della Provincia di Forlì – Cesena, in servizio e in congedo, e delle loro famiglie

Martedì mattina la Guardia di Finanza ha celebrato San Matteo apostolo, canonizzato Santo Patrono delle Fiamme Gialle nel 1934. La funzione religiosa è stata celebrata in Duomo. Don Andrea Carubia durante l'omelia ha ricordato l’importante figura dell’Evangelista ed ha ringraziato tutti i presenti per l’attività quotidiana svolta a tutela della legalità e degli interessi della comunità. La cerimonia ha visto anche la partecipazione di una rappresentanza della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. L’evento, annualmente costituisce punto di incontro e di ringraziamento di tutte le “Fiamme Gialle” della Provincia di Forlì – Cesena, in servizio e in congedo, e delle loro famiglie.