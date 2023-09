La Guardia di Finanza celebra in duomo il patrono San Matteo alla presenza del vescovo Corazza

La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha celebrato giovedì mattina, con una Santa Messa in cattedrale presieduta dal vescovo Livio Corazza, la festa del Santo Patrono. A rendere onore a San Matteo, apostolo ed evangelista, sono stati il comandante Provinciale, colonnello Vito Pulieri, e una nutrita rappresentanza di finanzieri in servizio nei reparti del Corpo di stanza a Forlì, Cesena e Cesenatico, oltreché alcune Fiamme Gialle in congedo della Sezione Anfi di Forlì.

Dopo aver ringraziato il vescovo per la costante attenzione che rivolge ai Finanzieri forlivesi e la vicinanza che non fa mai loro venire meno, il comandante pProvinciale ha ricordato come la festa di San Matteo rappresenti per il Corpo un appuntamento annuale particolarmente sentito, ricco di significato e di importanti valori. Il colonnello Pulieri - non mancando di rivolgere un pensiero speciale ai militari colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso maggio - durante il suo indirizzo di saluto si è soffermato brevemente sul ruolo del Finanziere moderno, impegnato quotidianamente a tutelare la sicurezza economico-finanziaria di cittadini e imprese.

Per questo, anche facendo proprie le parole di San Paolo ascoltate nel corso della liturgia, ha esortato i suoi uomini e le sue donne ad agire in maniera coerente con l’elevato valore sociale dell’importante missione affidata a ciascuna Fiamma Gialla, augurando loro una buona festa di San Matteo.