La guerra in Ucraina e le dirette conseguenze: quasi 300 studenti in presenza per l'incontro al Campus

Si è svolta lunedì pomeriggio nell’aula 4 del Teaching Hub del Campus di Forlì la conferenza dal titolo “Le implicazioni geo-politiche, economiche e giuridiche della crisi ucraina” che ha visto una numerosissima partecipazione di studenti, cittadini e docenti per un numero complessivo di oltre 1000 intervenuti e un panel di relatori di grande prestigio. "E’ stato un incontro indubbiamente molto interessante sia per i contenuti trattati che per la qualità degli interventi che hanno permesso di accrescere la nostra conoscenza dei vari aspetti coinvolti dalla guerra, ma anche per l’altissima partecipazione, ha affermato il èresidente del Campus di Forlì prof. Emanuele Menegatti.

"Nonostante il brevissimo preavviso – continua il presidente - quasi 300 persone, tra cui tantissimi studenti, sono intervenute in presenza ed oltre 700 online”. “Credo che questo sia un bellissimo messaggio di vicinanza alla popolazione ucraina che sta soffrendo ingiustamente ed illegittimamente la terribile aggressione da parte dell’esercito russo. Mi piacerebbe fosse anche letto come testimonianza della vicinanza verso quella parte, sempre crescente, della popolazione russa che sta manifestando in vari modi il proprio dissenso verso la guerra, anche a pena di sanzioni molto severe".