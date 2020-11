La lettera di Davide, Tassinari: "Tutela della salute e benessere dei disabili le nostre priorità"

“Condivido pienamente la rabbia di Davide". Esordisce così l'assessore al Welfare Rosaria Tassinari alla lettera scritta da Davide Bandini, uno dei soci dell'Associazione Famiglie Ragazzi Senza Voce, nella quale ha evidenziato il disagio di chi sta facendo i conti con un'emergenza che li priva tra l'altro degli affetti dei familiari. "I timori relativi alla diffusione del contagio all’interno di strutture per disabili hanno determinato situazioni di isolamento ‘preventivo’ che, molto spesso, non trovano la comprensione e la condivisione da parte di chi, necessariamente, deve subirle - ricorda Tassinari -. Tuttavia, l’ordinanza del sindaco Gian Luca Zattini che dispone la sospensione dell'accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché alle strutture residenziali per disabili ubicate nel nostro territorio, nasce dalla necessità di preservare la salute delle persone più fragili sottoposte a un rischio maggiore di contagio. Una necessità che per questa Amministrazione è prioritaria e che procede di pari passo con la possibilità, concessa a case di riposo e strutture per disabili, di creare aree ad hoc dove gli ospiti possano riceve i propri famigliari in totale sicurezza".

“Attraverso l’individuazione di cosiddette ‘stanze degli abbracci’ sarà possibile mitigare la condizione di isolamento dei pazienti", prosegue Tassinari, che mercoledì scorso ha incontrato le direzioni delle strutture per disabili del comprensorio forlivese per fare il punto sull’adozione di questo prezioso strumento e condiviso con esse “un percorso di ‘riavvicinamento’ graduale di queste persone con il mondo esterno e gli affetti di amici e parenti. "Quello del Comune è un lavoro continuo, a 360 gradi, che coinvolge sia i centri residenziali diurni attraverso l’accesso di piccoli gruppi fino a 10 persone, che l’intensificazione delle modalità di assistenza domiciliare - rimarca -. Un lavoro che nasce da un'attenzione particolare di questa Amministrazione al tema della disabilità e dell’inclusione sociale e che ha già prodotto risultati significativi sul fronte degli strumenti messi a disposizione di queste persone e delle loro famiglie. Un netto cambio passo rispetto al passato e una vocazione al sociale che rappresenta uno dei pilastri di questo mandato. I 100 mila euro messi a bilancio per l’erogazione di voucher a sostegno di famiglie con disabili ne sono la riprova. Un progetto, quest’ultimo, che si coniuga perfettamente con la volontà di potenziare sempre di più le forme di assistenza domiciliare e di inclusione sociale nell’ambito di famiglie con persone affette da condizioni di fragilità”.