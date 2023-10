La lettura degli scritti di Annalena Tonelli si chiude con il 14esimo capitolo

La lettura degli scritti di Annalena Tonelli si conclude con il 14esimo capitolo, quattordici come il numero delle stazioni della Via Crucis. Avviata il 2 aprile scorso sulla pagina Facebook e sul canale Youtube collegati al sito ‘AnnalenaTonelli.it’, l’iniziativa “Alla luce della speranza” è promossa da Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Centro per la Pace Forlì, Centro missionario diocesano e Compagna quelli della Via, che intendono così ricordare la volontaria forlivese, barbaramente uccisa il 5 ottobre 2003 a Borama, in Somaliland.

"La 15esima stazione è la resurrezione, la speranza che nasca dentro il cuore di ciascuno una umanità nuova, tanto agognata e testimoniata fino alla fine da Annalena. Una vita, la sua, “bellissima e appassionante”, vissuta “per superare tutto ciò che divide” - spiegano gli organizzatori -. Ringraziamo i 55 lettori che hanno preso parte a questa piccola iniziativa di ascolto, dando voce alle parole di Annalena. Un grande grazie va anche ai tanti che non siamo riusciti a far leggere e che si sono proposti da tutta Italia".

L’ultimo capitolo sarà disponibile da domenica alle 20 sul canale youtube “Annalena Tonelli – Io sono nessuno” (https://youtu.be/OmVTbKAvsHs?si=19O06S2qeXTM6M7z) e sul sito

annalenatonelli.it.