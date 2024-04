La lite sfocia in sangue: accoltellato nei pressi della stazione, è caccia all'aggressore

Continuano le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Forlì su una sanguinosa lite tra stranieri scoppiata nel tardo pomeriggio di venerdì, nei pressi della stazione ferroviaria. Via Volta si è trasformata improvvisamente in un ring non appena hanno cominciato a sfidarsi due tunisini. Nel corso della lite, scoppiata per futili motivi, è spuntato anche un coltello. La lama bianca è finita per lesionare la mano di uno dei due litiganti, un ventenne, che ha necessitato delle cure dei sanitari del 118. Non ha riportato gravi lesioni, ma si è reso necessario il trasporto all'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Nel frattempo gli uomini dell'Arma lavorano per individuare l'aggressore. Utili ai fini investigativi potrebbero tornare anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.