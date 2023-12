La “Luce di Betlemme” accende il Natale di Meldola: un panettone in dono a tutti gli over 95

Con la “Luce di Betlemme”, simbolo di pace, fratellanza e speranza portata in Comune dal gruppo Scout Masci di Meldola, l'Amministrazione comunale augura a tutti i cittadini un "Buon Natale". Le festività sono occasione per essere vicini e rinsaldare i legami di una comunità. Anche quest'anno dunque si rinnova l'attenzione del Comune in occasione del Natale con un pensiero alle persone più fragili. A tutti gli anziani con più di 95 anni è stato portato simbolicamente un panettone.

"Ancora una volta abbiamo ringraziato con un piccolo omaggio per il lavoro svolto, a servizio della comunità, i medici di base, i pediatri, gli operatori della Croce Rossa, del 118 e tutto il personale socio sanitario di Meldola. Una visita, un pensiero, lo abbiamo rivolto alle classi delle scuole meldolesi, dai piccoli del nido ai ragazzi della scuola media, per augurare loro, che rappresentano la speranza ed il futuro della nostra comunità, Buon Natale - dichiara il sindaco Roberto Cavallucci - Un grande ringraziamento a “Cavarei” ed a “Casa Suor Maria Nanni” che in collaborazione ai fioristi del paese hanno realizzato la decorazione natalizia, costituita da un grande fiocco rosso su ramoscello di abete, che è stata collocata sulle colonne dei porticati del centro storico di Meldola. Infine un enorme ringraziamento alla Comunità Cattolica Cristiana Meldolese, a Proloco Città di Meldola, a Cosascuola Music Academy, ai Comitati Genitori delle scuole meldolesi, a CreAttiva Aps, ed a tutte le Associazioni e realtà del nostro territorio che hanno permesso insieme all'Amministrazione Comunale di organizzare una bellissima rassegna con più di 30 eventi in occasione di queste festività. A tutti i Meldolesi ed alle persone che gli sono care tanti Auguri di Buon Natale".