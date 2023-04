La magica notte di Rocca San Casciano con la tradizionale Festa del Falò

La magica notte di Rocca San Casciano è tornata con la tradizionale Festa del Falò, manifestazione famosa in tutta Italia che getta le sue radici nella notte dei tempi. Con l’accensione di giganteschi falò in competizione fra i due Rioni, circondati da un suggestivo spettacolo pirotecnico ovvero “I Botti”, i partecipanti hanno potuto ritrovarsi in un’atmosfera davvero magica. La competizione è proseguita con le sfilate di carri allegorici, concludendosi con i balli in piazza fino a notte fonda.